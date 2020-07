Ghost of Tsushima: Patch 1.02 steht zum Download bereit – Neue Bilder aus dem Samurai-Abenteuer

Das Action-Rollenspiel "Ghost of Tsushima" hat bereits einen zweiten Patch erhalten, der einige weitere Fehler aus der Welt schafft. Zudem sind neue Bilder aus der Testversion aufgetaucht, die man sich noch einmal zu Gemüte führen kann.

In "Ghost of Tsushima" kann man auch lautlos vorgehen.

In gut zwei Wochen erscheint das Open-World-Action-Adventure „Ghost of Tsushima“ exklusiv für die PlayStation 4. Inzwischen haben Sony Interactive Entertainment und die zuständigen Entwickler von Sucker Punch den Testern die Möglichkeit gegeben das Abenteuer von Jin Sakai zu erleben, um pünktlich zum Embargo am 14. Juli 2020 um 16 Uhr eine Kritik zu schreiben.

Einige weitere Verbesserungen vor der Veröffentlichung

Allerdings sind einige Informationen herausgekommen, sodass wir unter anderem erfahren haben, dass die ersten beiden Patches bereits zum Download bereitstehen. Demnach kann man „Ghost of Tsushima“ auf die Version 1.02 anheben, der die bisherigen Patches auf eine Größe von 7,9 Gigabyte anhebt. Insgesamt soll „Ghost of Tsushima“ zum aktuellen Zeitpunkt knapp 50 Gigabyte an Speicherplatz erfordern.

Mit dem neuesten Patch haben die Entwickler einige Fehler ausgemerzt und die Lokalisierung noch einmal verbessert. Weitere Details zu den Anpassungen sind nicht bekannt.

In „Ghost of Tsushima“ überfallen die Mongolen die japanische Insel Tsushima. Dabei sind die Invasoren alles andere als zimperlich, brandschatzen die Insel und töten die Bewohner. Der Samurai Jin Sakai begibt sich auf einen Rachefeldzug, um die Mongolen zu bestrafen und zu vertreiben. Dafür wird er zum Geist, der die Feinde aus dem Hinterhalt heraus ausschaltet und nicht mehr allzu ehrenvoll die Reihen der Feinde lichtet.

Die Spieler bekommen zahlreiche Möglichkeiten geboten, um die Gegner lautlos auszuschalten. Allerdings kann man sich auch in einen direkten Zweikampf begeben und sich den Gegnern im Schwertkampf stellen. Dabei soll das Katana ungeheuer tödlich sein, wobei man auch selbst schnell niedergestreckt werden kann.

Da sich die Testversion im Umlauf befindet, machen bereits einige Screenshots die Runde, die schon einmal einen weiteren Eindruck von dem Open-World-Abenteuer vermitteln. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken. „Ghost of Tsushima“ wird ab dem 17. Juli 2020 im weltweiten Handel erhältlich sein.

