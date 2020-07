Gothic: Das finale Remake soll sich mehr am Original orientieren als der Prototyp

"Gothic": Das Remake erscheint für den PC und die Next-Generation-Konsolen.

Ende des vergangenen Jahres veröffentlichte der Publisher THQ Nordic auf Steam einen Prototypen beziehungsweise einen spielbaren Teaser zu einem möglichen Remake des Rollenspiel-Klassikers.

Mit dem Teaser wollte das Unternehmen der Frage auf den Grund gehen, ob die Spieler Interesse an einer technisch und spielerisch überarbeiteten Neuauflage von „Gothic“ haben. In den Wochen nach der Veröffentlichung des Prototypen sprachen sich mehr als 94 Prozent der teilnehmenden Spieler für das Remake aus. Nur kurze Zeit später wurde bekannt gegeben, dass sich das Remake zu „Gothic“ für den PC und die beiden Next-Generation-Konsolen in Entwicklung befindet.

Mit der Veröffentlichung des ersten spielbaren Teasers machte sich THQ Nordic allerdings nicht nur Freunde in der „Gothic“-Community. Stattdessen musste sich das Unternehmen den Vorwurf gefallen lassen, dass sich der Prototyp zu weit von der ursprünglichen „Gothic“-Erfahrung entfernte. Feedback, auf das Reinhard Pollice, Business und Product Development Director bei THQ Nordic, in einem aktuellen Podcast einging.

Wie Pollice ausführte, haben die Entwickler das Feedback der Spieler im Blick. Weiter heißt es, dass sich die finale Version des Remakes mehr am originalen „Gothic“ aus dem Jahr 2001 orientieren wird, als es beim spielbaren Teaser der Fall war. Aktuell arbeiten knapp 25 Entwickler am Remake von „Gothic“ und konzentrieren sich derzeit auf die Kern-Elemente der Spielmechanik. Hinsichtlich der Geschichte heißt es, dass die Handlung von „Gothic“ leicht erweitert wird. An den Dialogen hingegen sollen allerdings keine großen Änderungen vorgenommen werden.

Einen konkreten Releasezeitraum bekam das „Gothic“-Remake bisher nicht spendiert. Stattdessen ist bisher nur die Rede davon, dass die Neuauflage frühstens im Jahr 2021 veröffentlicht wird.

I did a podcast about @gothicthegame – short summary:

– The final remake will change a lot from PT and get closer to the original

– We are currently about 25 people working on the Gothic Remake and are focusing on all the core system

– We are doing some prototypes about combat https://t.co/RcZVBQ7oer

— Reinhard Pollice (@ElMegalomator) July 18, 2020