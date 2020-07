Ghost of Tsushima: Wir geben euch Tipps für die Navigation im PS4-Hit

In der Rolle des Samurai Jin Sakai bereist ihr in "Ghost of Tsushima" eine ziemlich weitläufige Insel. Wir geben euch Tipps, wie ihr die interessanten Orte in der Spielwelt findet.

In einem vorherigen Meinungstext erläuterten wir bereits, wieso wir die Erkundung der Spielwelt von „Ghost of Tsushima“ genial finden. Nun wollen wir euch jedoch an dieser Stelle einige Tipps für die Navigation über die Insel geben, damit ihr mit Jin noch schneller die interessanten Orte auf Tsushima ansteuern könnt.

Tipp Nr. 1: Folgt dem Wind

Der erste Tipp dürfte vermutlich für die wenigsten von euch eine Überraschung sein, denn bereits ziemlich früh im Spiel wird die Bedeutung des Windes klar gemacht. Wenn ihr auf dem Touchpad nach oben wischt, führt euch euch Lüftchen in die Nähe eures nächsten Missionsziels.

Ihr könnt euch allerdings nicht nur vom Wind zum nächsten wichtigen relevanten Ort für eine Mission führen lassen, sondern ebenfalls zu einigen versteckten Orten wie heißen Quellen oder dem nächstgelegenen Fuchsbau. Dafür müsst ihr nur das Menü öffnen und bei der Kartenansicht auf dem Steuerkreuz den Pfeil nach rechts drücken. So gelangt ihr in ein Untermenü, das euch zwischen weiteren „Winden“ auswählen lässt. Zumindest, wenn ihr die entsprechenden Skills zuvor im freigeschaltet habt.

Tipp Nr. 2: Seht euch eure Umgebung genau an

Das Schöne an „Ghost of Tsushima“ ist, dass ihr euch auch komplett ohne manuell gesetzte Wegmarker und die Karte durch die Welt bewegen könnt. Begebt euch dafür einfach an einen höher gelegenen Ort, von dem aus ihr das Gebiet vor euch möglichst frei überblicken könnt. Hierbei dürften euch speziell zu Beginn des Spiels einige markante Punkte auf der Map ins Auge springen.

Rauch: Oft könnt ihr in der Ferne bereits schwarzen oder weißen Rauch ausmachen. Während schwarzer Rauch auf ein besetztes Gebiet, also ein Mongolenlager, verweist, verbirgt sich beim weißen Rauch in der Regel eine Nebenmission.

Dampf: Manchmal führen weiße Rauchsäulen beziehungsweise weißer Dampf euch jedoch nicht zu einer neuen Mission, sondern zu einer der überall auf der Map verstreuten heißen Quellen . Bei diesen seht ihr immer einen großen Baum mit roten Blättern.

Manchmal führen weiße Rauchsäulen beziehungsweise weißer Dampf euch jedoch nicht zu einer neuen Mission, sondern zu einer der überall auf der Map verstreuten . Bei diesen seht ihr immer einen großen Baum mit roten Blättern. Vogelschwarm: An einigen Stellen dürftet ihr Orte entdecken, über denen ein großer Vogelschwarm fliegt. Hier findet ihr stets ein Haiku , also ein Gedicht, das ihr mit Jin in einem ruhigen Moment verfassen könnt.

An einigen Stellen dürftet ihr Orte entdecken, über denen ein großer Vogelschwarm fliegt. Hier findet ihr stets ein , also ein Gedicht, das ihr mit Jin in einem ruhigen Moment verfassen könnt. Glühwürmchen: Diese Orte sind natürlich nachts besonders gut zu sehen. Gemeint sind Bäume, um die viele Glühwürmchen herumschwirren. Bei einem solchen Baum befindet sich immer ein Fuchsbau und der Fuchs führt euch zu einem Schrein.

Tipp Nr. 3: Folgt Füchsen und Vögeln

Unterwegs kommen nicht nur ab und an Menschen auf Jin zu, um ihn um Hilfe zu bitten, sondern ebenfalls Tiere. Gelbe Singvögel geleiten euch zu verschiedenen geheimen Orten oder manchmal auch zu Nebenmissionen. Füchse führen euch, wie eben schon erwähnt, hingegen immer zu einem Schrein. Wenn ihr eines der Tiere seht, solltet ihr ihm also möglichst immer folgen, denn es wird sich für euch lohnen.

Tipp Nr. 4: Tragt die Tracht des Wanderers

Jin kann verschiedene Monturen ausrüsten, von denen viele besondere Vorteile mit sich bringen. Die Tracht des Wanderers bekommt ihr relativ früh im Spiel und sie hilft euch dabei, die Geheimnisse der Spielwelt aufzuspüren. Sobald ihr euch zum Beispiel in der Nähe einer Aufzeichnung oder eines Mongolenartefakts befindet, beginnt euer Controller zu vibrieren. Je näher ihr dem gesuchten Objekt seid, desto stärker ist die Vibration. Darüber hinaus lüftet diese Tracht den Nebel des Krieges, der auf der ganzen Map liegt, schneller als alle anderen von Jins Monturen.

Wie findet ihr euch bisher in der Spielwelt von „Ghost of Tsushima“ zurecht?

