GTA 5 Online: Next-Gen-Versionen erscheinen 2021 – Verbesserungen und neue Inhalte versprochen

"GTA 5" erscheint 2021 für die PS5.

Im Juni dieses Jahres gaben die Verantwortlichen von Take-Two Interactive bekannt, dass der Open-World-Dauerbrenner „GTA 5“ für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PS5 veröffentlicht wird.

Selbiges gilt natürlich für „GTA Online“. Im Rahmen des Geschäftsberichts zum abgelaufenen Quartal ging Take-Two Interactive noch einmal auf die Next-Gen-Portierung des erfolgreichen Open-World-Titels ein. Versprochen wurde unter anderem, dass sich die Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X auf eine aufgepeppte Grafik, eine Optimierung der Performance und weitere bisher nicht näher genannte technische Verbesserungen freuen dürfen.

GTA Online erscheint in einer Stand-Alone-Variante

Darüber hinaus kündigte Take-Two Interactive an, dass die Online-Mehrspieler-Komponente „GTA Online“ auch in Form einer Stand-Alone-Version ins Rennen geschickt wird. Wer nur den Online-Modus spielen beziehungsweise erwerben möchte, wird auf den Konsolen der neuen Generation also die Möglichkeit dazu erhalten. Auf der PS5 wird die Stand-Alone-Fassung von „GTA Online“ in den ersten drei Monaten nach dem Release kostenlos angeboten.

In den Sternen steht aktuell noch, mit welchen Preis die anderen Fassungen beziehungsweise die PS5-Version nach Ablauf dieser Frist zubuche schlagen werden. Auch Details zu den exklusiven Inhalten, die „GTA Online“ auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X spendiert bekommt, wurden bisher nicht genannt.

Laut Take-Two Interactive werden „GTA 5“ und „GTA Online“ in der zweiten Jahreshälfte 2021 für die Konsolen der neuen Generation veröffentlicht.

