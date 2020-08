Xbox Series X: Microsofts Spencer über die Betriebslautstärke und das Design der PS5

In einem Interview sprach Microsofts Phil Spencer über die Betriebslautstärke der Xbox Series X. Wie es heißt, ging es den Entwicklern des Unternehmens darum, eine möglichst leise Konsole ins Rennen zu schicken. Im Betrieb sei die Lautstärke der Xbox Series X mit der Xbox One X vergleichbar.

Die Xbox Series X erscheint im November 2020.

In einem aktuellen Interview auf Twitch ließ sich Microsofts Phil Spencer über verschiedene Themen aus und ging unter anderem auf die Betriebslautstärke der Xbox Series X ein.

Wie das Oberhaupt von Microsofts Gamig-Sparte ausführte, ging es den internen Entwicklern unter anderem darum, mit der Xbox Series X eine möglichst leise Konsole abzuliefern. Im Betrieb sei die Lautstärke der Xbox Series X mit der der Xbox One X zu vergleichen, wie Spencer ausführte. Dadurch sei garantiert, dass sich die Geräusche der Konsole beziehungsweise des Lüfters nicht negativ auf eure Spielerfahrung auswirken.

Eine leise Konsole im Fokus der internen Bemühungen

Eigenen Angaben zufolge nennt Spencer bereits eine Xbox Series X, wie sie Ende des Jahres den Weg in den Handel findet, sein Eigen. „Sowohl auf der GPU- als auch auf der CPU-Seite sind diese Konsolen im Wesentlichen leistungsstarke Computer. Ich wollte einen großen Lüfter, den wir etwas langsamer drehen können, damit wir keinen Lärm machen. Ich wollte eine wirklich leise Konsole machen. Ich finde es toll, was wir mit der Xbox One X gemacht haben, und auf die Ruhe der Konsole haben wir uns konzentriert“, so Spencer.

„Wir haben für unsere Konsole ein formschlüssiges Funktionsdesign entwickelt, damit wir viel Luft mit einem großen Lüfter ansaugen können, der sich etwas langsamer dreht, sodass wir nicht die hohen, jammernden Geräusche bekommen, die eine Konsole normalerweise erzeugen kann“, führte Spencer aus. „Als ich die Series X anstelle meiner One X nutzte, gab es nicht mehr Geräusche als bei der One X – und das bei viel mehr Leistung. Ihr schließt sie buchstäblich einfach an und erhaltet so ein großes Upgrade. Alle meine Spiele funktionieren und es klingt genauso wie meine Xbox One X, mit viel mehr Leistung“

Spencer mit lobenden Worten für die PS5

Mit einem Blick auf das Design der PS5, die Spencer laut eigenen Angaben übrigens für eine tolle Konsole hält, ergänzte er: „Die PS5 läuft mit höheren Taktraten. Daher betreiben sie ihre Box anders als wir. Dies führt zu unterschiedlichen Designherausforderungen, was für beide Konsolen gilt. Sie haben einen anderen Ansatz gewählt, aber ich bin sicher, sie hatten ähnliche Designziele wenn es darum geht, wie das Ganze läuft und sich anhört.“

Während die Xbox Series X in dieser Woche für einen Launch im November 2020 bestätigt wurde, hält sich Sony Interactive Entertainment mit handfesten Informationen zur Markteinführung der PS5 noch zurück. Zu welchen Preisen die beiden Next-Generation-Konsolen angeboten werden sollen, steht ebenfalls noch in den Sternen.

