Xbox Series X: Finaler Launchtermin der Next-Generation-Konsole bekannt?

Die Xbox Series X erscheint im November 2020.

Im Laufe des gestrigen Abends räumte Microsoft nicht nur ein, dass sich der ambitionierte Science-Fiction-Shooter „Halo Infinite“ auf das kommende Jahr verschieben wird.

Darüber grenzte das Redmonder Unternehmen den Launchzeitraum der Xbox Series X ein und wies darauf hin, dass die Xbox der nächsten Generation im November dieses Jahres den Weg in den internationalen Handel finden wird. Ergänzend zu dieser Ankündigung könnte nun der konkrete Launchtermin der Xbox Series X durchgesickert sein. In Umlauf gebracht wurde dieser vom The Verge-Redakteur Tom Warren.

Wie Warren via Twitter berichtet, bekam er den Hinweis, dass Microsoft den neuen Controller der Xbox Series X oder Xbox Series S bereits an ausgewählte Händler verschickte. Auf der entsprechenden Verpackung war der Hinweis zu finden, dass der Controller nicht vor dem 6. November 2020 ausgestellt oder verkauft werden soll. Folgerichtig schoss sich die Gerüchteküche in den vergangenen Stunden auf den 6. November 2020 als Launchtermin der neuen Xbox ein.

Da wir es hier mit einem Freitag zu tun haben, könnte der Termin durchaus passen. Microsoft selbst wollte die aktuellen Gerüchte um den Launch der Xbox Series X in der ersten November-Woche bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen.

Zudem steht weiterhin die Frage im Raum, zu welchem Preis die Xbox der neuen Generation im Endeffekt angeboten wird. Sollten sich dahingehend endlich konkrete Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L

— Tom Warren (@tomwarren) August 11, 2020