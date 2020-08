Metro: Kein generisches Projekt – 4A Games verspricht eine innovative Multiplayer-Erfahrung

"Metro": 4A Games arbeitet an einem Multiplayer-Projekt.

In diesem Monat kündigte die Embracer Group, der Mutterkonzern von THQ Nordic, die Übernahme des in der Ukraine ansässigen Studios 4A Games an.

Weiter hieß es, dass die Macher von „Metro 2033“, „Metro Last Light“ und „Metro Exodus“ derzeit an einem Multiplayer-Projekt im zugrunde liegenden Universum arbeiten. In einem aktuellen Statement ging Executive-Producer Jon Bloch auf das neue Projekt des Studios ein und wies darauf hin, dass sich die Spieler auf eine innovative Mehrspieler-Erfahrung in der Welt von „Metro“ freuen dürfen.

Entwickler sehen von einer generischen Erfahrung ab

„In der Vergangenheit haben wir uns immer wieder mit diesem Gedanken beschäftigt“, führte Bloch aus. „Es wurden zwar Prototypen hergestellt, aber sie kamen nie wirklich voran. Wir würden nicht einfach nur einen generischen Multiplayer um der Sache willen herstellen wollen.“

Und weiter: „Wir respektieren die Tatsache, dass für den Mehrspieler-Modus ein ganzes Team die gleiche Größe benötigt wie für das Einzelspieler-Erlebnis und genauso viel Zeit. Beides gleichzeitig zu tun, würde einige bedeutende Änderungen erfordern. Am wichtigsten ist, dass wir für so etwas nicht die Qualität, den Umfang oder die Erfahrung des Singleplayers von Metro opfern wollen. Wenn wir dies weiter verfolgen, muss es einfach richtig gemacht werden.“

Wann mit weiteren Details oder gar der offiziellen Enthüllung des „Metro“-Multiplayer-Projekts zu rechnen ist, ließ 4A Games leider offen.

Quelle: VGC

