Gotham Knights: DC-Spiel offiziell enthüllt – Trailer

Nightwing, Robin, Batgirl und Red Hood: Die "Gotham Knights".

Nachdem es lange nur allerlei Gerüchte gab, startete Warner Bros. Montreal in den letzten Tagen eine Teaser-Kampagne, um auf die heutige Ankündigung von „Gotham Knights“ aufmerksam zu machen. Gerade eben war es endlich soweit und der Titel wurde offiziell im Rahmen der DC FanDome mit einem ersten Trailer präsentiert. Dieser zeigt nicht nur die spielbaren Figuren, sondern bestätigt ebenfalls die Bösewichte des Spiels.

Ohne Batman kämpfen die Gotham Knights gegen den Rat der Eulen

Der erste Trailer beginnt mit einer Videonachricht Batmans, der seinen Verbündeten sagt, der Schutz Gotham City läge nun in ihren Händen. Bruce Wayne und damit auch Batman sei tot, doch das Verbrechen würde noch immer versuchen, die Kontrolle über die Stadt an sich zu reißen. Die Bat-Familie bestehend aus Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin stürzt sich in „Gotham Knights“ in den Kampf, um ihre Heimat zu beschützen.

Diesmal müssen sie sich nicht nur ihnen bereits vertrauten Bösewichten entgegenstellen – in einem im Anschluss an den Trailer gezeigten Gameplay-Ausschnitt kämpfte Batgirl beispielsweise gegen Mr. Freeze -, sondern sich des Weiteren mit einer neuen Bedrohung befassen: dem Rat der Eulen (Court of Owls). Mitglieder dieser Gruppe sind im Trailers zu sehen und sollen eine große Rolle einnehmen. Allerdings deuteten die Entwickler im Livestream bereits an, dass der Rat womöglich nicht die größte Bedrohung in „Gotham Knights“ sein könnte.

Wer ist der Rat der Eulen?

Beim Rat der Eulen handelt es sich in den Batman-Comics um einen Geheimbund, der im Verborgenen Gotham City kontrolliert. Wie sich in der „Court of Owls“-Storyline offenbart, besitzt die Wayne-Familie eine besondere Verbindung zu dieser Gruppe, weshalb Batman ihnen nachstellt. Dabei macht er ebenfalls Bekanntschaft mit den Talons, den Soldaten des Rats, von denen einer im Trailer schon zu sehen ist.

„Gotham Knights“ soll 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und den PC veröffentlicht werden.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Was ist eure Meinung zum Trailer und den ersten Spielszenen aus „Gotham Knights“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Gotham Knights