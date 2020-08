Gotham Knights: Kein Games-as-a-Service und Grinding

"Gotham Knights" erscheint erst im kommenden Jahr,

Nach der Veröffentlichung von „Gotham Knights“ werden keine Games-as-a-Service-Mechaniken zum Einsatz kommen, wie ihr sie von „Destiny 2“ und ähnlichen Spielen kennt. Das gab der Senior Producer Fleur Marty in einem Gespräch mit den Redakteuren von IGN bekannt.

„Es ist ganz und gar nicht als Game-as-Service konzipiert“, so seine Worte. „Es gibt einen Fähigkeitsbaum, der für jeden der Charaktere unterschiedlich ist, und dann gibt es die Ausrüstung, die man herstellt – und damit die Entscheidungen, die man treffen wird. Aber das bedeutet nicht, dass es ein Games-as-a-Service-Projekt ist.“

Eine in sich geschlossene Geschichte

Letztendlich handelt es sich bei „Gotham Knights“ um eine in sich geschlossene Geschichte, die ihr trotz der Koop-Ausrichtung im Alleingang erleben könnt. Laut Marety werdet ihr dabei nichts verpassen: „Wenn du als Einzelspieler agierst, kannst du offline bleiben, wenn du es denn willst. Wir sind der Meinung, dass es für die Spieler eine wirklich tolle Erfahrung sein kann, diese dynamische Duo-Fantasie zu erleben. Aber wir werden es euch nicht aufzwingen.“

Das Koop-Gameplay wurde auf zwei Spieler begrenzt, was mehrere Gründe hat. „Man kann Erfahrungen mit Vier-Spieler-Brawlern machen, [aber] ich glaube, je mehr man versucht, sich da hineinzulehnen, desto mehr muss man am Ende Umgebungen schaffen, die dafür wirklich funktionieren“, so Patrick Redding. Zudem sei die Beschränkung auf zwei Spieler eher dabei behilflich, eine Erfahrung zu erschaffen, die für Koop-Spieler und Einzelspieler gleichermaßen gut funktioniert.

Kein Grinding notwendig

Doch wie sieht es mit dem Grinding aus? Ist so etwas notwendig, um voranzukommen? Offenbar nicht, wie sich den weiteren Worten von Redding entnehmen lässt. Auch wird die Map von Anfang an komplett offen sein, was wiederum bedeutet, dass das Level der Gegner angepasst wird.

„Es ist wahr, dass ihr mit zunehmender Stärke in eurer Entwicklung eine gleitende Skala sehen werdet, nicht nur hinsichtlich des Niveaus der Feinde, sondern auch in Bezug auf einige Arten von Feinden, mit denen ihr es zu tun bekommen werdet. Aber das ist kein Grinding, das ist keine Situation, in der ihr sagen werdet: ‚Oh Gott, ich muss diese Art von Missionen ausfeilen, um auf dieses Niveau zu kommen, und dann kann ich das schaffen.“

„Gotham Knights“ wird im kommenden Jahr für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X und PC auf den Markt kommen.

