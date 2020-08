Resident Evil: Netflix bestätigt TV-Serie mit ersten Details

"Resident Evil" wird als Serie auf Netflix veröffentlicht.

In den vergangenen zwei Jahren machte mehrfach das Gerücht die Runde, dass für Netflix an einer „Resident Evil“-Serie gearbeitet wird. Auf Twitter folgte heute die Bestätigung.

Die Serie entsteht in Zusammenarbeit mit Constantin Film und setzt sich in der ersten Staffel aus acht Episoden zusamen, die jeweils eine Stunde lang sind. Für die Erzählung zeichnet sich Andrew Dabb verantwortlich. Bronwen Hughes („The Walking Dead“, „The Journey Is the Destination“) wird bei den ersten beiden Episoden Regie führen.

Angekündigt wurde die Serie auf Twitter mit den folgenden Worten: „Wenn die Wesker-Kinder nach New Raccoon City ziehen, könnten die Geheimnisse, die sie aufdecken, einfach das Ende von allem sein. Resident Evil, eine neue Live-Action-Serie, die auf Capcoms legendärem Survival-Horror-Franchise basiert, kommt jetzt auf Netflix.“

Die „Resident Evil“-Serie widmet sich zwei verschiedenen Zeiträumen. Die eine Zeitlinie konzentriert sich auf die 14-jährigen Wesker-Schwestern Jade und Billie bei ihrer Ankunft in Raccoon City, wo sie einige „weltvernichtende Geheimnisse“ aufdecken. Die andere findet mehr als ein Jahrzehnt später statt und widmet sich einem Szenario, in dem die Erde nach einem Ausbruch des T-Virus von Monstern bevölkert wird und weniger als 15 Millionen Menschen das Blutvergießen überlebt haben.

Der zuletzt genannte Teil der Serie konzentriert sich auf Jade, die zu diesem Zeitpunkt bereits 30 Jahre alt ist und in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpft, während die Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit – über ihre Schwester, ihren Vater und sich selbst – sie weiterhin verfolgen.

„Resident Evil ist mein Lieblingsspiel aller Zeiten“, so Dabb. „Ich freue mich unglaublich darauf, ein neues Kapitel in dieser erstaunlichen Geschichte zu erzählen und die allererste Resident Evil-Serie Netflix-Mitgliedern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Für jede Art von Resident Evil-Fan, auch für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, wird die Serie mit vielen alten Freunden und einigen Dingen (blutrünstige, verrückte Dinge), die die Leute noch nie zuvor gesehen haben, komplett sein.“

Zuvor hieß es, dass die bereits existierende Filmreihe und die TV-Serie nicht kanonisch miteinander verbunden sind, abgesehen von der Grundhandlung. Ausgestrahlt werden könnte die Netflix-Serie zu „Resident Evil“ den damaligen Angaben zufolge, die vor COVID-19 in den Umlauf gebracht wurden, gegen Ende Ende 2020 oder Anfang 2021. Bestätigte Angaben gibt es zur Zeitplanung nicht.

