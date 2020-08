Gotham Knights: Macher erklärt, warum Tim Drake im DC-Spiel Robin ist

In "Gotham Knights" ist Tim Drake Robin.

Der Charakter hinter der Robin-Maske heißt Tim Drake, der im kommenden DC-Game eines der vier Mitglieder der „Gotham Knights“ ist. In der langen Historie von DC Comics ist er bereits die dritte Figur, die diese Superhelden-Identität annahm. Gegenüber den Kollegen von Comic Book gingen die Entwickler des erst kürzlich angekündigten Action-RPGs darauf ein, wieso sie sich gerade für Robin III entschieden haben.

Tim Drake ist aus verschiedenen Gründen der richtige Robin

Genauer führte Creative Director Patrick Redding aus, die Wahl sei unter anderem deshalb auf Tim als „Gotham Knights“-Robin gefallen, weil er es dem Team erlaubte, „einen jugendlichen Robin zu haben, der dennoch ein physisch beeindruckender und physisch glaubwürdiger Kämpfer war.“ Etwas, das das Team besonders am Charakter reize, sei zudem sein narratives Potential.

„Auch wenn er sich mehr auf die Tarnung konzentriert und sich etwas mehr darauf fokussiert, wie er seine Gadgets verwendet und wie er seine Tricks und seine detektivische Intuition benutzt, so wollten wir doch einen Robin, der glaubwürdig eine vollständige charakterliche Entwicklung machen kann […]“. Diese könnte damit enden, dass Tim Drake schließlich in die Fußstapfen seines im DC-Game verstorbenen Mentors treten und „der neue Dunkle Ritter von Gotham City“ werden könne.

Redding erklärt außerdem, aus einer solchen Evolution des Charakters würden sich viele spannende Möglichkeiten ergeben, die in den Comic-Geschichten bisher noch nicht eingehend erforscht worden seien: „Die Leute haben die Frage gestellt […] in was verwandelt er sich? […] Für uns macht es also wirklich Spaß, sowohl erzählerisch als auch im Hinblick auf seine Entwicklung. Er ist eine Figur, über die ich gerne nachdenke, denn welche Art von urbaner Legende erschafft Tim Drake über sich selbst, wenn er auf dem Weg ist, zum Ritter zu werden?“

„Gotham Knights“ wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch und den PC im Laufe des kommenden Jahres erscheinen.

