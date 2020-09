Conan Exiles: Große Ankündigung angedeutet – Neues Add-on oder PS5-Version?

Via Twitter deuteten die Entwickler von Funcom eine große Ankündigung zum Survival-MMO "Conan Exiles" an. Spekuliert wird, dass wir es entweder mit einer neuen Erweiterung oder einer Next-Generation-Umsetzung des Online-Titels zu tun haben könnten.

Seit dem offiziellen Release im Jahr 2017 wird das Survival-MMO „Conan Exiles“ in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit Updates und neuen Inhalten bedacht.

Via Twitter deuteten die Verantwortlichen von Funcom an, dass uns bereits in der kommenden Woche eine große Ankündigung zu „Conan Exiles“ ins Haus stehen könnte. Diese wird am 10. September 2020 über die Bühne gehen. Im besagten Tweet heißt es: „Dunkle Wolken am Horizont. Flüstern des Chaos und eines dämonischen Sturms. Und im Wirbel versucht der Schwarze Turm, alles Leben zu beherrschen. Sei vorbereitet.“

Fans hoffen auf eine Next-Generation-Version

Unklar ist aktuell noch, was es mit diesen geheimnisvollen Zeilen im Detail auf sich hat. Denkbar wäre sicherlich, dass uns Funcom hier auf die Rahmenhandlung einer neuen Erweiterung einstimmen möchte, die in der kommenden Woche enthüllt wird. Gleichzeitig hoffen die Spieler darauf, dass „Conan Exile“ in einer technisch entsprechend angepassten Form den Weg auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X findet.

Zum Thema: Conan Chop Chop: Release des Hack & Slash ein weiteres Mal verschoben

Ob in der Tat einer Next-Generation-Umsetzung von „Conan Exiles“ gearbeitet wird, erfahren wir möglicherweise in der nächsten Woche. Das Survival-MMO aus dem Hause Funcom wurde im Jahr 2017 in einer Early-Access-Version zunächst nur für den PC veröffentlicht.

Der Release der Vollversion erfolgte im Jahr 2018 für den PC sowie die beiden Heimkonsolen Xbox One und PlayStation 4.

Dark clouds on the horizon.

Whispers of chaos and a demonic storm.

And in the vortex, The Black Tower seeks to dominate all life.

Be prepared. ⚔️ https://t.co/r8s9O70I4b ⚔️ pic.twitter.com/MM7AhAIjoo — CONAN EXILES (@ConanExiles) September 3, 2020

