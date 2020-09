PSN Store Deals: Jede Menge PSVR-Angebote im PlayStation Store

Unter anderem wurde "Borderlands 2 VR" im Preis gesenkt.

Sony gab schon am vergangenen Montag bekannt: Im Zuge der neusten PSN Store-Deals rücken zahlreiche Spiele für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR in den Fokus. In den Morgenstunden ging die neue Aktion an den Start.

Günstiger zu haben ist im Zuge des PSVR-Sales im PlayStation Store unter anderem „Marvel’s Iron Man VR“. Das im Juli 2020 auf den Markt gekommene Spiel bekommt ihr 25 Prozent günstiger für 29,99 Euro. Gültig ist der Preis bis zum 27. September 2020. Die Deluxe Edition des Titels könnt ihr für 37,49 Euro erwerben.

Blood and Truth, Wolfenstein und Astro Bot Rescue Mission

50 Prozent günstiger für 14,99 Euro ist momentan „L.A. Noire: The VR Case Files“ im Angebot. Der gleiche Rabatt gilt für „Wolfenstein: Cyberpilot“, sodass ihr im Zuge der Aktion nur 9,99 Euro bezahlen müsst.

Mit „Blood and Truth“ konnte Sony im vergangenen Jahr eine Menge Aufmerksamkeit erzielen. Im Zuge des VR-Sales wird der Titel 63 Prozent günstiger für 14,79 Euro verkauft. „Borderlands 2 VR“ ist für 24,99 Euro im Angebot. Jenseits des Sales bezahlt ihr 49,99 Euro dafür. Das atmosphärische „Déraciné“, das euch in ein Internet versetzt und euch mehrere Zeitabschnitte durchlaufen lässt, kostet momentan 9,89 statt 29,99 Euro.

Mit „Astro Bot Rescue Mission“ gelang es Sony, den Vorteil von VR-Erfahrungen nochmals ins rechte Licht zu rücken. Der Virtual Reality-Hit kann für 14,79 Euro gekauft werden. Jenseits der Aktion werden 39,99 Euro fällig. „Transference“ wurde von 24,99 auf 11,24 Euro gesenkt. „The American Dream“ kostet 19,99 statt 7,99 Euro. „Moss“ ist für 11,99 statt 29,99 Euro im Angebot.

Superhot VR und Arizona Sunshine

Ebenfalls eine Empfehlung ist „Star Trek: Bridge Crew“. Der Preis wurde im Rahmen des jüngsten PSN-Sales von 24,99 auf 9,99 Euro gesenkt. Ganze 75 Prozent günstiger bekommt ihr „Eagle Flight“. Statt für 39,99 wird der Ubisoft-Titel für 9,99 Euro verkauft.

Außerdem ein Bestandteil des VR-Sales sind: „Tumble VR“ für 4,99 statt 9,99 Euro, „Arizona Sunshine“ für 11,99 statt 39,99 Euro, die Deluxe Edition des Titels für 15,74 statt 44,99 Euro, „Superhot VR“ für 9,99 statt 24,99 Euro, „Pixel Gear“ für 4,39 statt 10,99 Euro (PS Pluser zahlen sogar nur 3,29 Euro), die „Firewall Zero Hour Digital Deluxe Edition“ für 17,99 statt 39,99 Euro und „Paper Beast“ für 16,49 statt 29,99 Euro (14,99 für PS Plus-User).

Das war längst nicht alles. Auf psprices.com findet ihr eine vorläufige Übersicht über den neuen PSN-Sale. Im PlayStation Store sollten die Angebote in Kürze in der Schnäppchen-Kategorie aufgelistet sein. In der Zwischenzeit könnt ihr euch durch das komplette Angebot an VR-Spielen scrollen und schauen, ob euer persönlicher Favorit im Preis gesenkt wurde.

