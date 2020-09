Kena Bridge of Spirits: Release verschoben – Nicht im Launch-Fenster der PS5

"Kena Bridge of Spirits" erscheint erst im kommenden Jahr.

Eigentlich sollte „Kena Bridge of Spirits“ zu den Spielen zählen, die zum Launch der PS5 zur Verfügung gestellt werden. Doch daraus wird nichts. Wie Ember Lab bekannt gab, wird der Launch des Titels nicht mehr im Weihnachtsgeschäft 2020 erfolgen, sondern erst im ersten Quartal 2021. Die Entwicklung erfolgt für PS5, PlayStation 4 und PC.

Ein herausforderndes Jahr

In der Begründung verweist das Unternehmen auf die Herausforderungen, die dieses Jahr mit mit sich gebracht hat. Gemeint ist damit die COVID-19-Pandemie, die eine Menge Heimarbeit erforderte. Um den Titel nach den Verzögerungen bei der Entwicklung den letzten Schliff geben zu können, wird mehr mehr Zeit benötigt.

Im Wortlaut klingt das Statement wie folgt: „Dieses Jahr hat viele Herausforderungen mit sich gebracht. Und unser Übergang zur Heimarbeit hat dazu geführt, dass die Entwicklung langsamer vorankommt, als wir gehofft hatten. Aus diesem Grund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von Kena: Bridge of Spirits auf Q1 2021 zu verschieben.“

Und weiter. „Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen, sind aber der Meinung, dass es für das Spiel und das Wohl der Mannschaft das Beste ist. Wir werden diese Zeit nutzen, um dem Spiel den letzten Schliff zu geben, den es verdient, und ein Erlebnis zu bieten, das unserer Vision und Ihren Erwartungen entspricht.“

Zum Thema

Zugleich freut sich das Team darauf, in den kommenden Monaten mehr über „Kena Bridge of Spirits“ erzählen zu können. Falls ihr im Vorfeld mehr über das Spiel erfahren wollt. In unserer Übersicht zu „Kena Bridge of Spirits“ werdet ihr fündig.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Kena: Bridge of Spirits