FIFA 21: Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss bekommen weibliche Unterstützung

In "FIFA 21" werden euch nicht nur Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss durch die Partien führen. Auch gesellt sich Esther Sedlaczek hinzu. Sie machte sich in den vergangenen Jahren bei Sky einen Namen.

Das neue Fußballspiel erscheint im Oktober.

Electronic Arts hat eine Fernsehmoderatorin beim Namen genannt, deren Stimme ihr in der kommenden Fußballsimulation „FIFA 21“ hören werdet. Die Rede ist von Esther Sedlaczek, die seit 2011 bei Sky für die Fußball-Berichterstattung zuständig ist.

Im kommenden Fußballspiel wird Sedlaczek im Karriere- und Champions League-Modus in der Funktion des „Studio Reporters“ einen Auftritt haben. Zudem taucht sie im Feature „News from elsewhere“ auf und berichtet über parallel laufende Partien.

Auch Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss vertreten

Neben Esther Sedlaczek sind in „FIFA 21“ zwei bekannte Kommentatoren vertreten. Es handelt sich um Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss, die wie schon in den Vorjahren durch das Spielgeschehen führen und das Ganze kommentieren werden. „Das neue Trio in FIFA 21 kennt sich bereits gut und ist an den Übertragungen von Sky Bundesliga sowie Sky Fußball beteiligt“, so EA Sports in der heutigen Pressemeldung.

Erst kürzlich wurden die zehn besten Spieler in „FIFA 21“ beim Namen genannt. Angeführt wird die Rangliste von Lionel Messi, gefolgt von Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski. Die komplette Top 10 mit den jeweiligen Werten könnt ihr euch hier anschauen. Außerdem sickerte durch, wie viel Speicherplatz ihr auf eurem System freiräumen müsst.

„FIFA 21“ wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und und kommt weltweit am 9. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC (Origin und Steam) auf den Markt. Mehr zum neuen Fußballspiel erfahrt ihr in unserer „FIFA 21“-Übersicht. Kaufen könnt ihr den Titel unter anderem bei Amazon. Die Next-Gen-Upgrades bekommt ihr ohne Zusatzkosten:

