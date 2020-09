Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Offenbar Starttermin der sechsten Season durchgesickert

Aktuell bereiten sich die Entwickler von Infinity Ward auf den Start der sechsten Season von "Call of Duty: Modern Warfare" beziehungsweise "Call of Duty: Warzone" vor. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, könnte nun der Starttermin der sechsten Season durchgesickert sein.

"Call of Duty: Warzone": Die sechste Season steht in den Startlöchern.

Nachdem „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ in den vergangenen Wochen regelmäßig mit Content-Updates versehen wurden, bereiten sich die Entwickler von Infinity Ward aktuell auf den Start der sechsten Season vor.

Während das US-Studio zu einem möglichen Starttermin weiter schweigt, könnte sich das „Call of Duty“-Liga-Team „Minnesota ROKKR“ in diesen Tagen als Spielverderber entpuppt haben. Dieses kündigte via Twitter nämlich ein groß angelegtes Event zum Start der sechsten Season von „Call of Duty: Modern Warfare“ beziehungsweise „Call of Duty Warzone“ an.

Start der sechsten Season in diesem Monat?

Auch ein Termin wurde genannt: Der 29. September 2020. Auch wenn sich Infinity Ward zu einem möglichen Starttermin der sechsten Season bisher nicht äußern wollte, ist wohl nicht davon auszugehen, dass sich ein renommiertes Liga-Team wie „Minnesota ROKKR“ die Blöße geben und einen falschen Termin in Umlauf bringen würde.

Daher wird davon ausgegangen, dass eine entsprechende Ankündigung durch Infinity Ward beziehungsweise Activision lediglich eine Frage der Zeit ist. Welche Inhalte und Neuerungen in der sechsten Season auf die Spieler warten, ist noch unklar. Als sicher gelten ein neuer Battle-Pass sowie weiterer Content für die Multiplayer-Shooter.

„Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ sind für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

#RokkrRoyale is coming! Celebrate the start of @CallofDuty Season 6 with some of your favorite streamers, @CODLeague pros and more in our $100k #LiveFromWarzone Tourney starting September 29th! pic.twitter.com/IYzDOLgwmV — Minnesota RØKKR (@ROKKR) September 14, 2020

