Demon’s Souls: Gameplay-Trailer zeigt beeindruckende Spielszenen und bestätigt PC-Version

Am heutigen Abend bedachte uns Sony Interactive Entertainment mit einem frischen Gameplay-Trailer zum Remake von "Demon's Souls". In diesem sind sowohl Szenen aus der Einführung des Spiels als auch packende Eindrücke aus den Bosskämpfen zu sehen.

"Demon's Souls": Das Remake erscheint für die PS5 und den PC.

Wie bereits im Rahmen des ersten PS5-Games-Showcase im Juni bekannt gegeben wurde, arbeiten die Entwickler von BluePoint Games derzeit an einem Remake zum Action-Rollenspiel-Klassiker „Demon’s Souls“.

Am heutigen Abend nutzte Sony Interactive Entertainment das nächste PS5-Online-Event, um uns einen genaueren Blick auf die Neuauflage zu ermöglichen. So steht unterhalb dieser Zeilen der erste Gameplay-Trailer zum „Demon’s Souls“-Remake bereit. Neben Spielszenen aus der Einführung in das düstere Action-Rollenspiel warten auch Eindrücke aus den pompösen Bosskämpfen. Zudem wird am Ende des Trailers bestätigt, dass das Remake ebenfalls für den PC erscheint.

Die Wurzeln des Klassikers sollen respektiert werden

Eigenen Angaben zufolge möchten die Remaster-Experten von Bluepoint Games die spielerischen Wurzeln des beliebten From Software-Klassikers respektieren und diesen abgesehen von kleineren Quality-of-Life-Verbesserungen treu bleiben. Dafür soll die technische Umsetzung von „Demon’s Souls“ gehörig aufpoliert werden. Dass die Entwickler von Bluepoint Games dahingehend auf einem guten Weg sind, verdeutlicht der heutige Trailer.

Das Remake zu „Demon’s Souls“ befindet sich für die PlayStation 5 und den PC in Entwicklung und wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin erscheinen. Zuletzt wurde aufgrund einer entsprechenden Alterseinstufung spekuliert, dass der Release in den ersten Monaten nach der Markteinführung der PS5 erfolgen könnte.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. Also trösten wir uns einfach mit den heute veröffentlichen Spielszenen, die sicherlich Lust auf mehr machen.

