PS5 vorbestellen: Vorverkauf gestartet – Verfügbarkeit limitiert

Für welche Edition entscheidet ihr euch?

Die PS5 lässt sich ab sofort vorbestellen. Möglich ist das bei Saturn und Media Markt, wo nicht nur die Standardkonsole zum Vorverkauf bereitsteht. Auch die Digital Edition könnt ihr euch einige Wochen vor dem Launch sichern.

Nachfolgend haben wir die Produkteinträge für euch aufgelistet:

Amazon

Saturn

Media Markt

Auch das Zubehör wird bereits vorverkauft:

Saturn

Media Markt:

Wie erwähnt: Die PS5 wird in zwei Editions angeboten: Dabei handelt es sich einerseits um das Standardmodell der neuen Hardware und um die Digital Edition. Beim zuletzt genannten Modell verzichtet Sony auf das Disk-Laufwerk, was für die Kunden bedeutet: Sie müssen ihre Spiele via Download – also im PlayStation Store beziehen.

Die PlayStation 5 bekam heute einen Termin verpasst und auch die Preise stehen fest. Erscheinen werden die PS5 und die Digital Edition demnach am 19. November 2020 zum Preis von 499,99 bzw. 399,99 Euro. Die neusten Meldungen zur PS5 halten wir wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

