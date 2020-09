Devil May Cry 5 Special Edition: Capcom präsentiert das finale Boxart

In dieser Woche kündigte Capcom die "Devil May Cry 5: Special Edition" für die beiden Next-Generation-Konsolen an. Zum Abschluss der Woche wurde uns das finale Boxart zur technisch aufgepeppten Neuauflage vorgestellt.

Die "Devil May Cry 5: Special Edition" erscheint im November.

Auch der japanische Publisher Capcom nutzte den großen PS5-Games-Showcase in dieser Woche, um ausgewählte Projekte zu präsentieren.

Unter diesen befand sich neben „Resident Evil Village“, das sich in einem neuen Trailer zeigte, die sogenannte „Devil May Cry 5: Special Edition“. Hierbei haben wir es mit einer technisch generalüberholten Neuauflage des beliebten Action-Titels für die beiden Next-Generation-Konsolen zu tun. Ergänzend zur Ankündigung der „Devil May Cry 5: Special Edition“ stellte Capcom zum Abschluss der Woche das finale Boxart der Next-Gen-Portierung vor.

Raytracing, zusätzliche Inhalte und mehr

Neben neuen Effekten und einer optimierten Grafik bekam die „Devil May Cry 5: Special Edition“ technische Features wie eine Raytracing-Unterstützung oder eine optionale Darstellung in 120 Bildern die Sekunde spendiert. Darüber hinaus dürfen sich Käufer der Neuauflage auf den aus „Devil May Cry 3“ oder „Devil May Cry 4“ bekannten Turbo-Modus freuen, in dem die Spielgeschwindigkeit um 20 Prozent angehoben wird.

Zum Thema: Devil May Cry 5: Special Edition offiziell angekündigt + Trailer

Laut Matt Walker, dem Produzenten von „Devil May Cry 5“, trifft der Turbo-Modus den „perfekten Sweet-Spot aus Geschwindigkeit und Steuerbarkeit“. Zu den weiteren Neuerungen gehören ein Wiedersehen mit Dantes Zwillingsbruder Vergil sowie dem „Legendary Dark Knight“ genannten Schwierigkeitsgrad. Der „Legendary Dark Knight“ richtet sich mit seinen mächtigen Gegnerhorden vor allem an die erfahrenen „Devil May Cry“-Spieler unter euch.

Die „Devil May Cry 5: Special Edition“ erscheint pünktlich zum Launch der PlayStation 5 (19. November 2020) beziehungsweise der Xbox Series X (10. November 2020).

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Devil May Cry 5 Special Edition