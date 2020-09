Hogwarts Legacy: Keine direkte Beteiligung von J.K. Rowling an der Entwicklung

In dieser Woche kündigten Warner Bros. Games, Portkey Games und Avalanche Software mit „Hogwarts Legacy“ ein neues Abenteuer in der Wizarding World an, die von J.K. Rowling erschaffen wurde und unter anderem die Geschichten rund um Harry Potter und Newt Scamander zum Leben erweckte.

Eine neue Geschichte in der Wizarding World

Allerdings stellt sich die Frage, ob die Autorin auch an der Geschichte von „Hogwarts Legacy“ beteiligt ist. Wie Warner Bros. in einem offiziellen FAQ mitteilt, ist J.K. Rowling nicht direkt in die Entwicklung des Spiels involviert. Allerdings ist die außergewöhnliche Arbeit, die sie mit ihrer Literatur geleistet hat, das Fundament für alle Projekte in der Wizarding World. Bei „Hogwarts Legacy“ handelt es sich somit um keine neue Geschichte der Schriftstellerin.

Mit „Hogwarts Legacy“ werden die Spieler in das 19. Jahrhundert reisen und somit die Schule für Zauberei in einer Zeit erleben, die noch vor den erfolgreichen Büchern und Filmen spielt. In der Rolle eines jungen Zauberers wird man den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis besitzen, das die Welt der Zauberei komplett aus den Angeln heben kann. Zudem besitzt er die ungewöhnliche Gabe alte Magie wahrzunehmen und zu beherrschen.

Dabei haben die Spieler die Wahl, ob sie sich der guten oder der bösen Seite verschreiben, während sie ein Leben in Hogwarts führen, Verbündete finden, gegen mächtige Zauberer antreten und das Schicksal der Welt bestimmen.

„Hogwarts Legacy“ soll im Laufe des kommenden Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox Series S, die Xbox One und den PC erscheinen. Hier ist noch einmal der Ankündigungstrailer:

