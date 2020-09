Mass Effect Trilogy: Händler nennt konkreten Termin – Ankündigung in Kürze?

"Mass Effect Trilogy": Release im Oktober?

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Electronic Arts und BioWare an technisch wie spielerisch überarbeiteten Remastered-Fassungen der ersten drei „Mass Effect“-Abenteuer arbeiten.

Diese sollen im Rahmen der „Mass Effect Trilogy“ genannten Sammlung veröffentlicht werden. Zuletzt zeichnete sich ab, dass die offizielle Enthüllung und der Release der Remastered-Sammlung im Laufe des kommenden Monats erfolgen könnten. Für frische Spekulationen dahingehend sorgt aktuell ein Händler aus Tschechien.

Dieser nahm die „Mass Effect Trilogy“ kürzlich in sein Sortiment auf und versah diese nicht nur mit einer entsprechenden Produktbeschreibung. Darüber hinaus wurde mit dem 15. Oktober 2020 ein konkreter Releasetermin für den europäischen Markt genannt. Somit haben wir es hier innerhalb weniger Tage mit dem zweiten Händler zu tun, der von einem Release im kommenden Monat spricht.

Zum Thema: Mass Effect Trilogy: Remaster laut Gerüchten mit Gameplay-Optimierungen, neuen Inhalten und mehr

Den bisher unbestätigten Angaben der Händler zufolge wird die „Mass Effect Trilogy“ für die PlayStation 4, die Xbox One sowie Nintendos Switch erscheinen. Da die Remastered-Sammlung bei immer mehr Händlern auftaucht, dürfte eine offizielle Ankündigung seitens Electronic Arts beziehungsweise BioWare eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein.

Sollten sich konkrete Details oder ein finaler Releasetermin ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Gonna guess the Mass Effect Remastered reveal is soon at this point. https://t.co/YCXp1Ba0lY https://t.co/aeTaydC7pc pic.twitter.com/ZGJw6cMS9C

— Jawmuncher (@Jawmuncher) September 21, 2020