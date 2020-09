Quantum Error: Launch nicht mehr exklusiv für PS4 und PS5

"Quantum Error" erobert eine weitere Plattform.

Der einst für PS4 und PS5 angekündigte Shooter „Quantum Error“ wird nicht mehr exklusiv für diese Plattformen erscheinen. Auch ein Launch für Xbox Series X ist geplant. Die Veröffentlichung auf allen Plattformen soll gleichzeitig erfolgen. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen Trailer zur Ankündigung.

Mehr Leute sollen Quantum Error spielen

Die Entwickler dementieren auf Twitter den Vorwurf, dass die zuvor angekündigte Exklusivität ein Marketingtrick war. Vielmehr hätten die Reaktionen auf der Gamescom und während der Future Game Show gezeigt, dass auch Spieler auf den Xbox Series-Konsolen ein Interesse haben, den Titel auf ihrer Hardware in Angriff zu nehmen.

„Diese Ankündigung und dieser Schritt soll es mehr Spielern ermöglichen, Quantum Error zu spielen“, heißt es weiter. Erscheinen soll der Titel irgendwann im kommenden Jahr für PlayStation 5 und Xbox Series X.

In den Mittelpunkt von „Quantum Error“ rückt die Forschungseinrichtung Monad Quantum, die etwa 30 Meilen vor der Küste Kaliforniens liegt und nach einem Angriff von unbekannten Wesen in Flammen aufgeht. Nachdem der Angriff einen vollständigen Lockdown auslöst und ein Notruf zum Garboa Fire Department in San Francisco ausgesendet wird, kommt ihr zum Einsatz.

In „Quantum Error“ werdet ihr in die Rolle von Captain Jacob Thomas verfrachtet und gemeinsam mit Shane Costa sowie einer Crew zur Forschungseinrichtung geschickt. Eure Aufgabe ist es im Anschluss, so viele Menschen wie möglich aus dem brennenden Komplex zu retten. Laut Hersteller warten einige düstere Geheimnisse in den Tiefen von Monad Quantum.

