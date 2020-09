Starfield: Sony Interactive Entertainment bemühte sich offenbar um einen Exklusiv-Deal

"Starfield": PS5-Version aktuell in der Schwebe.

Im Rahmen der E3 im Jahr 2018 kündigte Bethesda Softworks gleich zwei große Rollenspiele an, die sich aktuell in Arbeit befinden.

Zum einen hatten wir es hier mit dem Fantasy-Abenteuer „The Elder Scrolls 6“ zu tun, das sich bei den Bethesda Game Studios in Arbeit befindet. Nummer Zwei im Bunde war das Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“. Auch wenn es zu diesem kürzlich hieß, dass wir auf absehbare Zeit nicht mit neuen Informationen rechnen sollten, rückte der Titel aufgrund der Übernahme von Bethesda Softworks durch Microsoft in dieser Woche wieder in das Rampenlicht.

Wie Imran Khan von Kinda Funny Games berichtet, waren „Deathloop“ und „Ghostwire: Tokyo“ nicht die einzigen Titel, bei denen Sony Interactive Entertainment versuchte, einen Exklusiv-Deal auszuhandeln. Auch „Starfield“ wollte sich das japanische Unternehmen offenbar für einen zeitexklusiven Release auf der PlayStation 5 sichern. Mit der Übernahme von Bethesda Softworks durch Microsoft ist diese Sache aber natürlich vom Tisch.

Zum Thema: Bethesda: Künftige Spiele können auch für PS5 erscheinen

„Das Timing dieser Ankündigung ist absolut faszinierend. Nach der Woche, in der Sony die bestehende Exklusivität mit einigen Bethesda-Spielen sicherte, aber am Tag bevor die Xbox-Vorbestellungen eröffnet wurden“, so Khan. „Ein witziger Hinweis: Sony hat erst vor ein paar Monaten über eine Zeitexklusivität von Starfield verhandelt. Ich gehe davon aus, dass entweder diese Gespräche beendet sind oder der Preis plötzlich stark gestiegen ist.“

Unklar ist aktuell, ob „Starfield“ durch die Entwicklungen in dieser Woche überhaupt noch für die PlayStation 5 erscheint. Die bereits abgeschlossenen Abkommen, die dazu führen, dass „Deathloop“ und „Ghostwire: Tokyo“ auf den Konsolen für ein Jahr zeitexklusiv auf der PS5 erhältlich sein werden, hingegen wird Microsoft laut eigenen Angaben respektieren.

FUN NOTE: Sony had been negotiating timed exclusivity on Starfield as recently as a few months ago. Going to guess either those talks are done or the price suddenly went way, way up.

— Imran Khan (@imranzomg) September 21, 2020