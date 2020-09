Xbox Series X/S: Microsoft spricht über die angepeilten Zielgruppen

Die Xbox Series X erscheint am 10. November 2020 in Europa.

Langsam aber sicher nähert sich der Start der neuen Konsolen-Generation auch hierzulande mit großen Schritten. Für Microsoft und Sony Interactive Entertainment Grund genug, in diesen Tagen ausführlich über die Markteinführung der kommenden Konsolen zu sprechen.

In einem Interview ging Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, auf den bevorstehenden Launch der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S ein. Wie Spencer unter anderem zu verstehen gab, entschloss sich Microsoft bewusst dazu, die nächste Konsolen-Generation mit zwei unterschiedlichen Modellen in Angriff zu nehmen. Dadurch wird es dem Unternehmen laut Spencer ermöglicht, zwei grundlegend verschiedene Zielgruppen anzusprechen.

Xbox Series S richtet sich an Gelegenheitsspieler

„Wir arbeiten mit dem Vertrieb zusammen, um unsere Angebote vollständig zu erläutern und sicherzustellen, dass die Verbraucher ihre Wahl unter vollständiger Kenntnis der Fakten treffen. Es liegt an uns, transparent und ehrlich über die Fähigkeiten jedes Modells zu sein. Wir werden uns an die Zielgruppe anpassen. Die Series S wird in Mainstream-Kampagnen vorgestellt. Die Series X hingegen wird sich an die Core-Gamer-Zielgruppe richten“, führte Spencer aus.

Zum Thema: Xbox Series X/S vorbestellen: Vorverkauf gestartet – Hier bekommt ihr noch eine

Die Xbox Series X und die Xbox Series S werden am 10. November 2020 in Europa erscheinen. Die Xbox Series X wird zum Preis von 499,99 Euro erhältlich sein. Die Xbox Series S hingegen wurde auf eine Darstellung von Spielen in 1080p bis 1440p zugeschnitten und wird mit einer entsprechend schwächeren Hardware ausgeliefert. Zudem fiel aus Kostengründen das optische Laufwerk dem Rotstift zum Opfer.

Der Preis der Xbox Series S wird bei 299,99 Euro liegen.

