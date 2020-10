DiRT 5: Next-Gen-Gameplay zeigt Punkt-zu-Punkt-Rennen in China

Codemasters hat ein weiteres Gameplay-Videos aus "DiRT 5" veröffentlicht. Präsentiert wird basierend auf einer Rallye-Raid-Veranstaltung ein Punkt-zu-Punkt-Rennen in China.

"DiRT 5" startet zunächst auf den Current-Gen-Konsolen.

Codemasters hat weiteres Gameplay-Material aus „DiRT 5“ geteilt. In den Fokus rückt in der neuen Ausgabe ein Punkt-zu-Punkt-Rennen in China. Es ist eine Rally Raid-Veranstaltung, die offenbar auf den Next-Gen-Konsolen gezeigt wird.

Kultige Denkmäler und traditionelle Dörfer

„Rally Raid ist nur eine unserer Punkt-zu-Punkt-Veranstaltungen in DIRT 5, die geteilte Strecken, unterschiedliches Gelände und unglaubliche Landschaften für einige beeindruckende Rennen kombiniert“, schreibt Codemasters zum Video. „Hier seht ihr eine Rally Raid-Veranstaltung in China, bei der ihr durch Reisfelder, kultige Denkmäler und traditionelle Dörfer rast, um eine epische Offroad-Strecke zu meistern.“

Bei der Rallye-Raid-Veranstaltung werden auch Autos aus der modernen Rallye-Klasse von „DIRT 5“ in den Fokus gerückt, darunter der Skoda Fabia R5 und der neue Ford Fiesta R5 MKII. Zudem können Trucks, Buggys und viele weitere Fahrzeuge an diesen Veranstaltungen teilnehmen, bei denen bis zu zwölf Fahrzeuge auf der Strecke sind.

„DiRT 5“ wird am 6. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Es folgen aktualisierte Versionen für die Konsolen der nächsten Generation – also für Xbox Series X/S und PlayStation 5. Auf der neuen Hardware wird eine 120 FPS-Option geboten.

Für PS5-Spieler gibt es beim Upgrade allerdings einen Haken: Im Laufe der Woche wurde bekannt, dass die Speicherdaten von „DiRT 5“ bei einem Umstieg auf die PS5-Fassung nicht übertragen werden. Lediglich die Playgrounds-Kreationen sind kompatibel.

Auch sickerte durch, dass der PS5-Termin noch immer nicht feststeht. Der Launch der Xbox Series X-Version erfolgt am 10. November 2020.

