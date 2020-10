Immortals Fenyx Rising: Unterstützt offenbar Mikrotransaktionen

"Immortals Fenyx Rising" erscheint Anfang Dezember.

Zu den Titeln, mit denen Ubisoft das diesjährige Weihnachtsgeschäft begeht, gehört unter anderem das Action-Rollenspiel „Immortals Fenyx Rising“.

Wie sich einer aktuellen Alterseinstufung des Australian Classification Boards entnehmen lässt, gehört „Immortals Fenyx Rising“ zu den Titeln, die Gebrauch von Mikrotransaktionen machen. Da eine offizielle Ankündigung des Ganzen noch aussteht, ist allerdings unklar, wie die Ingame-Käufe genau aussehen werden. Denkbar wären beispielsweise Booster, die den Spielfortschritt beschleunigen, oder kosmetische Inhalte.

Rettet die Welt der griechischen Götter

In „Immortals Fenyx Rising“ schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Protagonisten und Halbgotts Fenyx, der vor der Aufgabe steht, die Götter der griechischen Mythologie und ihre Welt vor den Auswirkungen eines finsteren Fluchs zu retten. Versprochen wird eine humorvolle Interpretation des Open-World-Action-Adventure-Genres mit einer offenen Welt, die euch an allen Ecken und Enden zu ausgiebigen Erkundungstouren einladen wird.

Zum Thema: Immortals Fenyx Rising: Umbenennung wegen Monster Energy? Das sagt Ubisoft

Zudem wird es euch laut Entwicklerangaben ermöglicht, Fenyx mit einer Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten zu versehen und euch so euren ganz eigenen Halbgott zu erschaffen. „Der Fortschritt ist vielfältig und konzentriert sich auf die Halle der Götter, in der die Spieler die Gesundheit, Ausdauer oder die von den Göttern gegebenen Fähigkeiten von Fenyx verbessern können. Zusätzlich zur Aufwertung von Fenyx können die verwendeten Waffen, Rüstungen und Tränke auch durch das Besiegen von Feinden und das Öffnen von Truhen auf der ganzen Welt verbessert werden“, so Ubisoft weiter.

„Immortals Fenyx Rising“ wird am 3. Dezember 2020 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch veröffentlicht.

Quelle: Gamingbolt

