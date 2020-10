Astro’s Playroom: Angaben zur Spielzeit des PS5-Abenteuers

"Astro’s Playroom" soll euch die Funktionen des DualSense näherbringen.

SIE Japan Studio hat in einem Interview mit dem japanischen Famitsu-Magazin verraten, wie lange die PS5-Besitzer benötigen werden, um „Astro’s Playroom“ in einer Session durchzuspielen.

Urlaub müsst ihr nicht beantragen. Denn für eine solche Session reicht eine Zeitspanne von etwa vier bis fünf Stunden. Doch auch wenn die Spielzeit vergleichsweise kurz ist, sollen PlayStation-Fans voll auf ihre Kosten kommen.

„Ich glaube, es dauert etwa 4 bis 5 Stunden, um das Spiel in einer Sitzung durchzuspielen und abzuschließen. Außerdem sind im ganzen Spiel viele Huldigungen an die 25 Jahre PlayStation-Geschichte versteckt. Es sind Sammlerstücke darunter. Und es gibt eine Menge Artefakte und Puzzleteile zu sammeln, was sehr viel Spaß macht“, so Duse Nicola, Studio Director bei Japan Studio.

Überraschung für PlayStation-Fans

Tiefergreifende Einzelheiten konnten im Interview natürlich nicht verraten werden, um den Spielern die Vorfreude nicht zu verderben. Doch betonte Nicola im weiteren Verlauf, dass es für PlayStation-Fans die eine oder andere Überraschung geben wird.

„Ich kann nicht ins Detail gehen, aber es gibt eine Überraschung für PlayStation-Fans, wenn sie alles vervollständigen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie ihr all diese PlayStation-Tribute genießt. Und ich kann es kaum erwarten, eure Reaktion zu sehen, obwohl es schon 25 Jahre in der Mache ist, sodass einige der jüngeren Spieler einiges davon vielleicht nicht verstehen“, so die weiteren Worte, die am Ende von einem Lachen begleitet wurden.

Die Fortsetzung von „Astro Bot Rescue Mission“ wurde während der PlayStation 5-Showcase im Juni angekündigt und wird im November dieses Jahres für die PlayStation 5 veröffentlicht. Die neue Konsole kommt am 19. November 2020 auf den Markt. Unsere bisherigen Meldungen zu „Astro’s Playroom“ sind in der verlinkten Themen-Übersicht aufgelistet.

