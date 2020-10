Demon’s Souls: DualSense-Features sorgen für eine intensivere Spielerfahrung

"Demon's Souls" erscheint zum Launch der PS5.

Mit dem DualSense bekommt die PlayStation 5 einen komplett neuen Controller spendiert, der euch mit Features wie dem haptischen Feedback oder den adaptiven Triggern noch tiefer in das Spielgeschehen eintauchen lassen soll.

Wie Gavin Moore, der Creative Director der Sony Japan-Studios, im Gespräch mit dem Offiziellen PlayStation Magazin bestätigte, gehört auch das Remake zu „Demon’s Souls“ zu den Titeln, die Gebrauch von den Features des DualSense-Controllers machen werden. Für Waffenangriffe und Zaubersprüche werden beispielsweise „unterschiedliche Empfindungen implementiert, wodurch die Art und Weise, wie die Trigger betätigt werden, für verschiedene Erfahrungen und entsprechendes Feedback sorgt“.

Haptisches Feedback ein wichtiger Aspekt des Spiels

Auch kleinere Dinge wie das Ziehen von Hebeln und Paraden sorgen laut Moore für das passende Feedback. Moore merkte zudem an, dass das haptisches Feedback ein „integraler Teil“ der Spielerfahrung sein wird. Näher ins Detail ging er diesbezüglich allerdings nicht. Somit müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden, ehe wir selbst Hand an „Demon’s Souls“ legen und uns ein eigenes Bild von den DualSense-Features des Remakes machen können.

In Europa wird „Demon’s Souls“ pünktlich zum Launch der PlayStation 5 am 19. November 2020 veröffentlicht. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, dürfen die Spieler in „Demon’s Souls“ zwischen zwei Darstellungs-Modi wählen. Im Auflösungs-Modus wird das Remake in der nativen 4K-Auflösung und 30 Bildern die Sekunde dargestellt.

Im Performance-Modus hingegen warten flüssige 60 Bilder die Sekunde und eine niedrigere, nicht näher genannte Auflösung. Neben der Standard-Version von „Demon’s Souls“ wird eine Digital-Deluxe-Edition mit exklusiven Extras veröffentlicht. Weitere Details zu dieser Sammler-Ausgabe haben wir hier für euch zusammengefasst.

