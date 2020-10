PSN: Probleme nach Veröffentlichung der PS4 Firmware 8.00

Kurz vor dem Launch der PS5 macht das PSN Probleme.

Sony stellte gestern die PS4 Firmware 8.00 zum Download bereit. Damit wurden einige Änderungen am Funktionsumfang der Konsole vorgenommen, was unter anderem Sprach-Chats und Nachrichten betraf. Es scheint allerdings, dass die neue Firmware zahlreiche Probleme nach sich zog.

So beschweren sich viele User seit der Veröffentlichung der PS4 Firmware 8.00 darüber, dass sie keinen Zugriff auf Multiplayer-Spiele haben, weil ihr PlayStation Plus-Abonnement nach der Installation des Updates nicht erkannt wird. Andere Spieler beklagen sich wiederum darüber, dass ihre Konsole aufgehört habe, ihre Freundeslisten zu laden.

Auch Sony ist sich der Problematik bewusst. Auf der offiziellen Statusseite des PlayStation Networks wird seit vielen Stunden auf Probleme mit einigen Services hingewiesen. Dazu zählen das Gaming und die sozialen Netzwerke.

„Möglicherweise wirst du beim Starten von Spielen, Anwendungen oder Online-Funktionen Schwierigkeiten haben. Unsere Entwickler arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben, und wir bedanken uns für deine Geduld“, so Sony. Betroffen ist auch PlayStation Video.

#PS4UPDATE war über Stunden hinweg ein Trend auf Twitter. Unter dem Hashtag beklagten sich unzählige Spieler über den jüngsten PSN-Ausfall. Ein Twitter-User schrieb beispielsweise: „Seit Jahren wird die PS4 nur langsamer mit jedem Update. Doch 8.00 schlägt dem Fass den Boden aus.“

We’re aware users are experiencing difficulties accessing specific functions of PlayStation Network at this time. We’re currently investigating. Thank you for your patience.

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) October 14, 2020