Call of Duty Black Ops – Cold War: Die erfolgreichste Beta der Seriengeschichte

In den vergangenen Tagen hatten interessierte Spieler die Möglichkeit, einen ersten Blick auf den Multiplayer von "Call of Duty: Black Ops Cold War" zu werfen. Wie bekannt gegeben wurde, hatten wir es hier mit der erfolgreichsten Beta der Seriengeschichte zu tun.

"Call of Duty: Black Ops Cold War" erscheint im November.

An den vergangenen Wochenenden wurde interessierten Spielern die Möglichkeit geboten, im Rahmen einer Beta einen ersten Blick auf den Multiplayer von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ zu werfen.

Wie Activision und die Entwickler von Treyarch via Twitter bestätigten, blicken die Verantwortlichen auf einen ungemein erfolgreichen Beta-Test zurück. So heißt es, dass wir es hier mit der bisher erfolgreichsten Beta der Seriengeschichte zu tun haben. Dieses Titel übernahm „Call of Duty: Black Ops Cold War“ von der Beta zu „Call of Duty: Modern Warfare“ aus dem vergangenen Jahr. Konkrete Zahlen zur Beta wurden allerdings nicht genannt.

Auch die Next-Gen-Konsolen werden versorgt

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ wird am 13. November 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC (über das Battle.net) veröffentlicht. Darüber hinaus werden die Next-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X mit technisch aufpolierten Versionen des First-Person-Shooters versorgt.

Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler von Treyarch in der Kampagne von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ für spielerisch frischen Wind sorgen. Freuen dürfen wir uns demnach nicht nur auf kleine Puzzles. Darüber hinaus warten Nebenmissionen und moralische Entscheidungen, mit denen ihr Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte und des Endes nehmen könnt.

Thanks #BlackOpsColdWar fans everywhere, you’ve made the Multiplayer Beta the most downloaded in Call of Duty history. pic.twitter.com/ETLyRWkIwr — Call of Duty (@CallofDuty) October 22, 2020

