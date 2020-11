PS5: Vertrautes Interface mit Innovationen – Anpassungselemente folgen

Sony ließ vor einigen Wochen einen Blick auf das User Interface der PS5 werfen, das nicht nur mehr Informationen bereithält, sondern auch enger mit den Spielen verbunden ist. In einem Interview wurden nochmals die Beweggründe erklärt.

Die PS5 erscheint hierzulande in zwei Wochen. In den Vereinigten Staaten erfolgt der Launch bereits am 12. November 2020.

Die neuste Ausgabe der Weekly Famitsu umfasst ein Interview mit Hideaki Nishino, Senior Vice President im Bereich Platform Planning & Management bei Sony Interactive Entertainment. Er thematisiert darin die Benutzeroberfläche der PS5.

Laut Nishino besteht das Konzept der neuen Benutzeroberfläche unter anderem darin, dem Benutzer Tipps und Tricks in die Hand zu geben, damit er tiefer in die Spiele eintauchen kann. Wir berichteten bereits, dass „Demon’s Souls“ 180 Tipps bzw. Tutorial-Videos umfasst, die euch durch das Spiel geleiten, sofern ihr diese Hilfe haben möchtet bzw. benötigt.

Kontrollzentrum für mehr Infos

Aufgrund der neuen Features gibt es laut Sony das neue „Kontrollzentrum“, über das ihr leicht auf das Systemmenü zugreifen könnt und das viele Informationen über die Spiele präsentiert. Sony glaubt, dass dies das Spielerlebnis für die Besitzer der PS5 verbessern wird.

Das Unternehmen wollte die PS5-Käufer allerdings nicht ins kalte Wasser schmeißen und das User-Interface komplett neu gestalten. Immerhin wurde die PS4-Benutzeroberfläche gut angenommen, da sie einfach und leicht zu bedienen war.

Am Ende wurden deutliche Verbesserungen vorgenommen und Neuerungen eingeführt, ohne das gewohnte Interface komplett anders zu gestalten. Ziel war es, dass sich die Spieler schnell an die neue Benutzeroberfläche gewöhnen können.

Anpassungsmöglichkeiten folgen

Die PS5 ist außerdem enger mit dem PlayStation Network verbunden, so dass die Spieler problemlos zusätzliche Informationen zu jedem Spiel, einschließlich der verfügbaren herunterladbaren Inhalte, abrufen können. In Zukunft sollen individuelle Anpassungsmöglichkeiten folgen, darunter die Custom-Themes, wie es sie bereits auf der PS4 gibt.

Zum Thema

Externe Disk-Laufwerke wohl nicht kompatibel: Erscheinen wird die PS5 am 19. November 2020 als Standardmodell und als Digital Edition ohne Disk-Laufwerk. Externe Blu-ray-Laufwerke werden wahrscheinlich nicht unterstützt, wie Evilgamerz an anderer Stele berichtet. So ganz sicher sei sich Sony allerdings noch nicht, berichtet die Publikation.

Zu beachten ist, dass die Unterstützung von externen Blu-ray-Laufwerken das Geschäftsmodell der subventionierten Digital Edition aushöhlen würde, da sie ohne Disks an den PlayStation Store gebunden ist.

