Take Two: Übernahme von Codemasters beschlossen

Die Rennspiele von Codemasters sind bald ein Teil von Take-Two.

In der Spielebranche steht die nächste große Übernahme bevor. Nachdem vor einigen Tagen bekannt wurde, dass Take-Two ein Interesse an Codemasters hat und die Gespräche laufen, sind beide Unternehmen inzwischen einen Schritt weiter.

In einer am Dienstag verschickten Bekanntgabe an die Investoren erklärten Take-Two und Codemasters, dass sie davon ausgehen, dass die Übernahme im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden kann – vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf einer bevorstehenden Hauptversammlung. Mit der Empfehlung dieses Angebots an die Aktionäre sei das Board of Codemasters davon überzeugt, dass es im besten Interesse aller Anteilseigner ist.

Fast eine Milliarde Dollar

Nach dem Abschluss der Transaktion, die ein Volumen von 980 Millionen Dollar hat, wird Codemasters innerhalb des 2K-Labels von Take-Two unter der bestehenden Führung von CEO Frank Sagnier, CFO Rashid Varachia und dem restlichen Führungsteam aktiv sein.

„Codemasters hat in der Vergangenheit einige der beliebtesten und kommerziell erfolgreichsten Rennsport-Franchises unserer Branche geschaffen. Und wir glauben, dass ihre Angebote unser Sportportfolio in hohem Maße ergänzen und das langfristige Wachstum unseres Unternehmens weiter fördern werden“, so Strauss Zelnick, CEO von Take-Two.

Gerhard Florin von Codemasters kommentierte die Übernahme mit der Prognose, dass die Übernahme dem Entwickler zu einem langanhaltenden Erfolg verhelfen werde: „Mit einer führenden Position im Sportspielbereich ist der Vorstand von Codemasters fest davon überzeugt, dass das Unternehmen von den breit gefächerten Fähigkeiten von Take-Two profitieren wird, die den langfristigen Erfolg von Codemasters vorantreiben werden.“

Zum Thema

Codemasters mit Sitz in Großbritannien ist im Besitz zahlreicher Marken, die sich dem Renngenre widmen. Dazu zählen unter anderem „DiRT“, „F1“, „Grid“ and „OnRush“. Das Unternehmen sicherte sich vor kurzem die Rechte an der „FIA World Rally Championship“ (WRC) und erwarb 2019 Slightly Mad, die Entwickler der „Project Cars“-Serie und „Fast & Furious Crossroads“.

Was haltet ihr von der Übernahmen? Seht ihr eher Vor- oder Nachteile für Codemasters?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Codemasters