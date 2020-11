Demon’s Souls: Neues Update verbessert die Stabilität

Am gestrigen Abend veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die zuständigen Entwickler von Bluepoint Games einen weiteren Patch für das Action-Rollenspiel „Demon’s Souls“. Dazu haben die Entwickler auch einige wenige Details enthüllt.

Via Twitter schrieb Bluepoint Games: „Im Laufe des heutigen Tages veröffentlichten wir einen Patch, der einige Stabilitätsprobleme behebt. Wir hören auf die Community und werden weiterhin an Fehlerbehebungen wie den Goldmünzen-Glitch und anderen Verbesserungen arbeiten. Danke für all die Liebe und die Unterstützung, während wir Demon’s Souls zu einer sogar noch besseren Erfahrung machen.“

Mit „Demon’s Souls“ bekamen die Spieler ein Remake des 2009 veröffentlichten Action-Rollenspiel-Klassikers für die PlayStation 5 spendiert. Dabei haben die Entwickler nur wenige Änderungen am eigentlichen Gameplay vorgenommen, um die Spielbarkeit an die heutige Zeit anzupassen. Allerdings wurde vor allem in grafischer Hinsicht eine Menge Arbeit hineingesteckt, sodass „Demon’s Souls“ bis ins kleinste Detail zum Leben erweckt wurde.

Mehr zum Thema: Demon’s Souls – Rätsel der verschlossenen Tür gelöst – Das steckt dahinter

Dementsprechend hat man die Möglichkeit das Königreich von Boletaria von einem grausamen Fluch zu befreien, der alle Bürger zum Wahnsinn verdammte und tödliche Dämonen auf den Plan rief. Als einsamer Krieger, der zwischen dem Reich der Lebenden und den Toten wandelt, stellt man sich einiges gewaltigen Monstern und versucht die Welt von diesem Schrecken zu befreien.

Earlier today we released a patch fixing a few stability issues. We are listening to the community and continuing to work on fixes such as the gold coin glitch and other improvements.

Thank you for all of the love and support as we make #DemonsSoulsPS5 an even better experience.

— Bluepoint Games (@bluepointgames) November 24, 2020