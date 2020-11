Demon’s Souls: Speedrunner schließt das Remake in unter 20 Minuten ab

Das Remake zu "Demon's Souls" erschien exklusiv für die PS5.

Zu den interessantesten Launch-Titeln der PlayStation 5 dürfte sicherlich das Remake zum Action-Rollenspiel-Klassiker „Demon’s Souls“ gehören.

Aufgrund einer verschlossenen Tür, die im Original aus dem Jahr 2009 nicht zu finden war, sorgte das Remake in den vergangenen Tagen bereits für reichlich Gesprächsstoff. Nachdem das Rätsel um die geheimnisvolle Tür gelöst wurde, erreichte uns in dieser Woche ein Video, in dem der Youtube-Nutzer und Speedrunner „Distortion2“ versuchte, das Fantasy-Abenteuer so schnell wie möglich abzuschließen.

Speedrunner-Tricks im Video präsentiert

Im Rahmen seines besten Durchlaufs, benötigte „Distortion2“ gerade einmal knapp 19 Minuten, um das Remake zu „Demon’s Souls“ zu meistern und den Abspann zu Gesicht zu bekommen. Es versteht sich von selbst, dass sich der Speedrunner dabei gewisse Tricks zunutze machte, um einen Großteil des Spiels zu überspringen und Zeit einzusparen.

Wer sich für die Tricks des Speedrunners interessiert, findet unterhalb dieser Meldungen zwei Videos, in dem sowohl das Überspringen von Gebieten als auch der 19 Minuten-Run präsentiert werden. Das Remake zu „Demon’s Souls“ ist exklusiv für die PS5 erhältlich und orientiert sich spielerisch weitestgehend am Original aus dem Hause From Software.

Kleinere Anpassungen wurden lediglich an der Kameraführung und dem Heilkräuter-System vorgenommen.

