Fall Guys: Dritte Season „Winter Knockout“ wird auf den Game Awards 2020 vorgestellt

"Fall Guys: Ultimate Knockout" startet in Kürze in die dritte Season.

Zu den erfolgreichsten Multiplayer-Titeln der vergangenen Monate gehörte zweifelsohne „Fall Guys: Ultimate Knockout“, das für den PC und die PlayStation 4 erhältlich ist.

Um die Spieler auch langfristig bei Laune zu halten, wird der etwas andere Battle-Royal-Titel in regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten versehen. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, arbeiten die verantwortlichen Entwickler von Mediatonic derzeit an der dritten Season zu „Fall Guys: Ultimate Knockout“, die unter dem Namen „Winter Knockout“ ins Rennen geschickt wird.

Nachdem bisher noch in den Sternen stand, wann die dritte Season beziehungsweise die damit einhergehenden Inhalte vorgestellt werden, sorgten die Macher von Mediatonic nun für Klarheit. Wie es ein einer kurzen Mitteilung heißt, wird „Winter Knockout“ im Rahmen der The Game Awards 2020 präsentiert. Diese finden am 10. Dezember 2020 statt.

Zum Thema: Fall Guys Ultimate Knockout: Dritte Season „Winter Knockout“ angekündigt

Wir können wohl davon ausgehen, dass die Enthüllung der neuen Inhalte in Form eines entsprechenden Trailers über die Bühne gehen wird. Zu den neuen Inhalten, die mit der dritten Season den Weg in den Battle-Royal-Party-Titel finden werden, gehört wohl thematisch zum Winter passender Content.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist für den PC und die PlayStation 4 erhältlich.

This is Pegwin 🐧

If you want to see more of them, you might want to watch @thegameawards with @geoffkeighley on the 10th December

If you know what I mean? 👀 pic.twitter.com/xDefVsFVdm

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 30, 2020