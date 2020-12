PUBG: Singleplayer-Spiel des „Dead Space“-Co-Schöpfers könnte diese Woche enthüllt werden

Im vergangenen Jahr verließ Glen Schofield das Entwicklerstudio Sledgehammer Games, mit dem er unter anderem „Call of Duty: Advanced Warfare“ und „Call of Duty: WWII“ für Activision entwickelte. Zuvor war er unter dem Dach von Electronic Arts bei Visceral Games und erschuf gemeinsam mit Michael Condrey den Horrorklassiker „Dead Space“.

Heutzutage arbeitet Schofield bei den Striking Distance Studios an einer Singleplayer-Erfahrung, die im Universum von „PlayerUnknown’s Battlegrounds“ angesiedelt sein soll. Nun scheint die Enthüllung dieses Spiels bevorzustehen, da Geoff Keighley mitteilte, dass Glen Schofield und Striking Distance ihr erstes Spiel auf den in Kürze stattfindenden Game Awards vorstellen werden.

Mehr zum Thema: PUBG – Glen Schofield arbeitet mit einem neuen Studio an einer Singleplayer-Erfahrung

Allerdings wurde noch nicht bestätigt, dass es sich um eben dieses Spiel auf Basis von „PUBG“ handelt, weshalb man mit der nötigen Vorsicht herangehen sollte. Zumindest scheint es möglich zu sein, dass wir den vermeintlichen Shooter zu Gesicht bekommen. Sobald entsprechende Informationen enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Die Game Awards finden am 11. Dezember 2020 um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Die Preisverleihung kann live via YouTube, Twitch, Twitter, Facebook und weitere Plattformen verfolgt werden. Wir werden euch am Freitagmorgen alle Neuigkeiten und Neuankündigungen aufbereiten.

This year #TheGameAwards will feature the announcement of some exciting new next-generation projects.

Here’s one hint: I’m excited to have @GlenSchofield and Striking Distance Studios (@sd_studios) join us to reveal their first game to the world on Thursday!

See you then! pic.twitter.com/YfontYn5Xx

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2020