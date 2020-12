ARK The Animated Series: Neuer Trailer stellt die animierte Serie vor

Neben "ARK 2" kündigten die Entwickler der Wildcard Studios im Zuge der The Game Awards 2020 auch die animierte Serie ""ARK: The Animated Series" an. Diese zeigt sich ergänzend zur offiziellen Ankündigung in einem neuen Trailer.

""ARK: The Animated Series" startet 2022.

In diesem Jahr nutzten die „ARK: Survival Evolved“-Macher der Wildcard Studios die The Game Awards, um gleich zwei neue Projekte anzukündigen, auf die sich Fans der Marke freuen dürfen.

Zum einen haben wir es hier mit einem Nachfolger in Form von „ARK 2“ zu tun. Darüber hinaus wurde mit „ARK: The Animated Series“ eine animierte Serie angekündigt, die allerdings erst 2022 das Licht der Welt erblicken wird. Um euch schon einmal einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in der Animations-Serie zu „ARK“ auf euch zukommt, stellten die Wildcard Studios ergänzend zur offiziellen Ankündigung einen erweiterten Trailer bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Die Geschichte eines mysteriösen Landes

„ARK: The Animated Series“ wird sich aus 14 Episoden mit einer Laufzeit von jeweils 30 Minuten zusammensetzen und von Jeremy Stieglitz und Jesse Rapczak, den kreativen Köpfen hinter dem Spiel, entworfen beziehungsweise produziert. Ebenfalls an Bord befindet sich der Regisseur Jay Oliva („Batman: The Dark Knight Returns“, „Justice League: The Flashpoint Paradox“).

„ARK: The Animated Series“ erzählt die Geschichte eines mysteriösen Landes, das von Dinosauriern und anderen ausgestorbenen Kreaturen bevölkert wird und in dem Menschen aus der gesamten Menschheitsgeschichte wieder auferweckt werden. Als die aus dem 21. Jahrhundert stammende Paläontologin Helena Walker plötzlich auf ARK erwacht, sieht sie sich schnell mit einem gnadenlosen Kampf um das Überleben konfrontiert.

Gleichzeitig sucht sie nach Verbündeten, um die Geschichte hinter ARK aufzudecken.

