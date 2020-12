Elden Ring: Präsentation des Rollenspiels Anfang 2021?

"Elden Ring" entsteht bei From Software.

Auch wenn seit der offiziellen Ankündigung von „Elden Ring“ mittlerweile mehr als eineinhalb Jahre ins Land gezogen sind, lassen konkrete Details und Eindrücke weiter auf sich warten.

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass auf den The Game Awards 2020 mit einer Enthüllung des ambitionierten Rollenspiels zu rechnen sein könnte. Daraus wurde bekanntermaßen nichts. Wie der Gamesbeat-Journalist und als vertrauliche Insider-Quelle geltende Jeff Grubb anmerkte, werden wir uns allerdings nicht mehr allzu lange gedulden müssen.

Präsentation in den nächsten Wochen?

Stattdessen möchte er erfahren haben, dass es möglicherweise schon in den nächsten ein bis zwei Monaten so weit sein könnte. Woher Grubb seine Informationen bezogen hat, verriet er allerdings nicht. Stattdessen hieß es lediglich: „Sie arbeiten offensichtlich an diesem Spiel… sie haben es hier nicht gezeigt, aber ich denke, sie hätten es tun können, wenn sie es gewollt hätten“, sagte er. „Ich denke, es befindet in diesem Zustand. Aber geben wir es noch ein oder zwei Monate.“

Und weiter: „Ich habe gehört, dass ich Folgendes sagen kann: etwas mehr Geduld, aber nur ein bisschen mehr. Das bedeutet nicht Tage, und ich denke nicht, dass es Wochen bedeutet, aber es bedeutet nicht Monate und Monate über Monate.“

„Elden Ring“ wurde bisher nur für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC bestätigt. Denkbar wäre allerdings, dass auch die Konsolen der neuen Generation mit einer Umsetzung bedacht werden.

