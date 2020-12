Dying Light 2: Neuigkeiten im Jahr 2021 versprochen

Nachdem es um "Dying Light 2" zuletzt sehr still wurde, werden uns im kommenden Jahr endlich frische Details zum Nachfolger ins Haus stehen. Dies versprachen die Entwickler von Techland in einer Mitteilung an die Spieler.

Auf der E3 im Jahr 2018 machten die Entwickler von Techland endlich Nägel mit Köpfen und kündigten die Entwicklung von „Dying Light 2“ offiziell an.

Nachdem es um den Nachfolger in den vergangenen Monaten recht still wurde, dürfte sich der eine oder andere sicherlich schon die Frage gestellt haben, wann denn endlich mit neuen Details zu rechnen ist. In einer Mitteilung an die Spieler meldeten sich die Verantwortlichen von Techland zu Wort und wiesen darauf hin, dass 2021 neue Informationen zu „Dying Light 2“ veröffentlicht werden sollen.

Release auch für die neue Konsolen-Generation?

„Dying Light 2“ wurde im Rahmen der offiziellen Ankündigung für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 bestätigt. Es gilt allerdings als sicher, dass neben den Konsolen der abgelaufenen Generation auch die Xbox Series X, die Xbox Series S und die PlayStation 5 mit einer Umsetzung von „Dying Light 2“ bedacht werden. Offiziell angekündigt wurden die Next-Gen-Fassungen bisher jedoch nicht.

Zum Thema: Dying Light 2: Soll nach dem Launch genauso lange unterstützt werden wie der Vorgänger

„Wir können es kaum erwarten, euch alle auf den neuesten Stand der Entwicklung zu bringen. Wir werden im nächsten Jahr neue Updates zu Dying Light 2 veröffentlichen“, hieß es in der aktuellen Mitteilung von Techland. Ob es bereits Anfang 2021 so weit sein wird oder ob wir uns noch etwas länger gedulden müssen, bleibt abzuwarten.

Quelle: Reddit

