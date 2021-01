PS5: Weitere Kontingente in dieser Woche?

Bis heute kamen nicht alle interessierten Spieler in den Genuss ihrer PlayStation 5. Schenken wir aktuellen Berichten Glauben, dann könnten Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Händler bereits in dieser Woche weitere Konsolen unter das Volk bringen.

Die PS5 kämpft mit Lieferengpässen.

Im November des vergangenen Jahres läuteten Sony Interactive Entertainment und Microsoft mit der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X beziehungsweise Xbox Series S die neue Konsolen-Generation ein.

Wie beim Launch neuer Konsolen üblich, kämpften auch die PlayStation und die Xbox der neuen Generation zum Launch beziehungsweise in den Monaten nach der Markteinführung mit Lieferengpässen. Schenken wir aktuellen Gerüchten Glauben, dann könnten aber bereits in dieser Woche weitere Konsolen an den Handel ausgeliefert und somit an die Kunden verteilt werden.

Weiterhin kein Verkauf im Laden

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferten verschiedene Tracker auf Twitter, die die Daten aus den Lieferketten abgreifen. Entsprechen die Angaben hier den Tatsachen, dann werden ab Donnerstag, den 7. Januar 2021 weitere PS5-Kontingente zur Verfügung stehen. Dies würde sich mit den Aussagen diverser Händler decken, die von weiteren Lieferungen in diesem Monat ausgingen.

Von offizieller Seite bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte ab Donnerstag einfach die Websites der diversen Händler im Auge behalten. Zu beachten ist, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen weiter auf einen Ladenverkauf verzichtet wird. Wer sich eine PlayStation 5 sichern möchte, kann dies also ausschließlich online tun.

Die PS5 wird in zwei unterschiedlichen Modellen angeboten. Neben dem klassischen Modell, das für 499,99 Euro erhältlich ist, wartet die Digital-Edition, die ohne optisches Laufwerk ausgeliefert wird und mit 399,99 Euro zu Buche schlägt.

Anbei eine Übersicht über die wichtigsten Händler, bei denen ihr die PS5 möglicherweise bereits ab Donnerstag wieder erwerben könnt.

Amazon

Saturn

Media Markt

🚨 Early Morning News 🚨 #PS5 Stock this week for

🇮🇪 – 🇬🇧- 🇺🇸. Sony plans to sell 14 million more consoles this year alone. — PS5 Stock Central (@DualSensor) January 4, 2021

