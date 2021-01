PS Plus: Januar 2021-Spiele ab sofort zum Download

PlayStation Plus für Januar 2021: Die neuen "Gratis-Games" stehen zum Download bereit. Im laufenden Monat erwarten euch "Greedfall" und "Shadow of the Tomb Raider" sowie die PS5-Version von "Maneater".

Diese drei PS Plus-Spiele erhaltet ihr im Januar.

Das neue Jahr startet mit einigen „Gratis-Spielen“ für Besitzer einer kostenpflichtigen PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Denn die neuen Titel der Instant Games-Collection stehen ab sofort zum Download bereit.

Was PS Plus im Januar 2021 für die Mitglieder bereithält, gab Sony schon im vergangenen Dezember bekannt. Neu hinzu kamen demnach „Greedfall“ und „Shadow of the Tomb Raider“ sowie die PS5-Version von „Maneater“. Nachfolgend haben wir ein paar weitere Angaben zu den Spielen für euch. Außerdem führen euch die Links direkt in den PlayStation Store.

PS Plus im Januar 2021

Greedfall

Veröffentlicht am 10. September 2019

Metascore: 72

User-Score:7.8

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Shadow of the Tomb Raider

Veröffentlicht am 12. September 2018

Metascore: 75

User-Score: 7.4

Regulärer Preis: 59,99 Euro

Maneater (PS5)

Veröffentlicht am 19. November 2020

Metascore: 68

User-Score: 7.3

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Wie gewohnt gilt: Habt ihr die Spiele einmal in Anspruch genommen, also für 0 Euro „gekauft“, könnt ihr sie dauerhaft nutzen. Die einzige Bedingung liegt darin, dass ihr eine gültige Plus-Mitgliedschaft habt. Pausiert ihr diese, könnt ihr temporär nicht auf das PS Plus-Angebot zugreifen.

Falls ihr die PS5 gerade erst gekauft habt und mit PlayStation Plus noch nicht vertraut seid: Seit November 2020 erhalten alle Mitglieder einen Zugriff auf die 20 Spiele der PlayStation Plus-Collection. Das heiß, sollte euch bisher kein PS5-Spiel so richtig überzeugen, könnt ihr euch ohne Zusatzkosten durch zahlreiche PS4-Games arbeiten, die allesamt auf der neuen Konsole lauffähig sind und dort eine bessere Figur machen.

PS Plus im Februar 2021

Nach Januar kommt in der Regel der Februar. Und auch im kommenden Monat möchte euch Sony mit weiteren PS Plus-Games versorgen. Die Termine lassen sich in der Regel vorhersagen. Die PS Plus-Games werden traditionell am ersten Dienstag eines Monats zum Gratis-Download bereitgestellt. Die Enthüllung erfolgt in der Regel am Mittwoch der Vorwoche. Diese Erwartung würde die folgenden Termine ergeben:

Enthüllung des PS Plus-Februar-Angebotes am 27. Januar 2021

Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele am 2. Februar 2021

Was haltet ihr von den PS Plus-Spielen im Januar 2021? Welches der Games ladet und spielt ihr zuerst?

