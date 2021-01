Tomb Raider: Material aus nie veröffentlichtem Spiel aufgetaucht

"Tomb Raider: Anniversary" erschien 2007 unter anderem für PlayStation 2 und PSP.

Seit mit „Shadow of the Tomb Raider“ der bisher letzte Ableger der kultigen Action-Adventure-Reihe erschien, wurde es still um Abenteurerin Lara Croft. Nun tauchte in den Weiten des Internets zwar kein Ausblick auf das nächste Abenteuer der Videospiel-Ikone auf, dafür jedoch Material zu einem nie veröffentlichten Ableger.

Tomb Raider-Remake: Core Design arbeitete an weiterem Spiel

Nachdem die letzten Spiele der Original-Entwickler von Core Design hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren, wanderte die Marke zu Crystal Dynamics. Dem Studio gelang mit „Tomb Raider: Legend“ zunächst ein erfolgreiches Comeback der Reihe, ehe sie ein Jahr darauf mit „Tomb Raider: Anniversary“ ein Remake des ersten Teils nachlegten. Allerdings arbeitete ebenfalls Core Design an einem solchen Titel, wie das eingangs erwähnte Material zeigt.

Genauer werkelten die „Tomb Raider“-Schöpfer an einem Spiel namens „Tomb Raider: 10th Anniversary Edition“, das wohl für Sonys PlayStation Portable erscheinen sollte. Die Assets des Titels wurden kürzlich auf der Seite Internet Archive (via Comic Book) entdeckt und können von dort angesehen, heruntergeladen und sogar selbst gespielt werden! Richtig gelesen, die Alpha-Version des Titels könnt ihr eigenhändig ausprobieren. Im verfügbaren Peru-Level fehlen zwar die Gegner, doch ansonsten könnt ihr den Abschnitt frei erkunden.

Mindestens genauso interessant ist das, was Core Design nach der Einstellung des Projekts mit den Assets geplant haben soll: Das Studio wollte darauf aufbauend augenscheinlich ein „Indiana Jones“-Videospiel entwickeln. In diesem Titel sollten Spieler natürlich die Rolle der weltbekannten Filmfigur übernehmen, allerdings sei auch dieses Vorhaben letztendlich eingestellt worden. Core Design musste 2010 endgültig seine Tore schließen.

