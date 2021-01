Cyberpunk 2077: Negatives Feedback eine Chance für CD Projekt?

"Cyberpunk 2077" sorgt weiter für Gesprächsstoff.

Nachdem das im Dezember des vergangenen Jahres veröffentlichte Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ in den vergangenen Wochen für reichlich Gesprächsstoff sorgte, verlor in einem aktuellen Interview auch Valves Gabe Newell ein paar Worte über CD Projekts neuesten Titel.

Wie das Oberhaupt der Steam-Macher zu verstehen gab, sieht er in „Cyberpunk 2077“ einen Titel, bei dem in verschiedenen Bereichen exzellente Arbeit geleistet wurde. Da die Spieler auf dem PC von „Cyberpunk 2077“ begeistert sind, wäre es seiner Meinung nach unfair, CD Projekt aufgrund der Konsolen-Umsetzungen „mit Steinen zu bewerfen“. Zumal das negative Feedback der Fans für CD Projekt eine Chance sei, die Konsolen-Version zu verbessern und gestärkt aus der aktuellen Entwickler hervorzugehen.

Newell hat Verständnis für die Situation der Entwickler

„Ich habe sehr viel Verständnis für eine Situation, in der sich jeder Spiele-Entwickler befindet. Was ich weiß, ist, dass es da draußen viele sehr glückliche PC-Gamer gibt, die für uns am sichtbarsten sind“, so Newell. „Das Spiel hat Aspekte die einfach brillant sind und eine Menge Arbeit zeigen. Daher ist es unfair, andere Entwickler mit Steinen zu bewerfen. Denn etwas so Komplexes und Ambitioniertes auf die Beine zu stellen, ist schon ziemlich erstaunlich.“

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Gratis-DLCs erscheinen offenbar später

Und weiter: „Wenn Menschen [negative] Reaktionen haben, ist mein erster Gedanke, dass dies eine Chance für uns ist. Ich gehe davon aus, dass die Entwickler von Cyberpunk 2077 es in ähnlicher Weise nutzen werden, um Verbesserungen vorzunehmen, die für ihre Kunden von Vorteil sind.Sie haben eine lange Tradition darin, großartige Arbeit zu leisten und im Laufe der Zeit weiter in ihre Produkte zu investieren, und ich vermute, dass sie ihre Kunden im Laufe der Zeit wirklich glücklich machen werden.“

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, Stadia, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich. Im Laufe des Jahres folgen zudem technische Upgrades für die Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5.

Quelle: Wccftech

