Civilization 6 Vietnam- & Kublai Khan: Neuer Trailer stellt die Anführerin von Vietnam vor

Zum Abschluss der Woche wurde ein weiteres Video zum in Kürze erscheinenden "Vietnam- & Kublai Khan"-DLC von "Civilization 6" veröffentlicht. Mit Bà Triệu rückt dieses Mal die Anführerin von Vietnam in den Mittelpunkt.

"Civilization 6" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Ende der kommenden Woche wird im Rahmen des sogenannten „New Frontier Pass“ der neueste DLC zum Strategie-Titel „Civilization 6“ veröffentlicht.

Dieser trägt den Namen „Vietnam- & Kublai Khan“ und bringt unter anderem neue Völker und Anführer mit sich. Darunter das Volk von Vietnam und dessen Anführerin Bà Triệu, die heute in einem passenden Trailer vorgestellt wird. Ihr einzigartige Fähigkeit trägt den Namen „Vertreibe die Angreifer“ und bietet zusätzliche Kampfstärke für Einheiten, die in Regenwald-, Sumpf- oder Waldplättchen kämpfen. In den Gebieten von Vietnam wird der Bonus noch weiter verstärkt.

DLC liefert einen neuen Spiel-Modus

Der „Vietnam- & Kublai Khan“-DLC wird am kommenden Donnerstag, den 28. Januar 2021 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One sowie Nintendos Switch veröffentlicht und bringt neben den neuen Völkern auch einen exklusiven Spiel-Modus mit sich, mit dem in „Civilization 6“ für spielerisch frischen Wind gesorgt wird. Der neue Modus wurde mit dem Namen „Monopole & Korporationen“ versehen und ermöglicht es euch, den Fokus auf die Etablierung eines Wirtschaftsreichs zu legen.

„Mit dem neuen Spielmodus können Spieler ganze Industrien mit doppelt vorhandenen Ressourcen aufbauen. Industrien bieten ihren Städten starke Boni wie auch stetigen Nachschub an Großer-Händler-Punkten: bei entsprechender Anzahl kannst du Industrien zu Korporationen verbessern.“

„Mit ihnen können Produkte gefertigt werden, die du an der Börse und in Gebäuden von Seehäfen platzieren kannst (wie Große Werke in Museen). Und wenn du es schaffst, ein Luxusgut weltweit zu kontrollieren, kannst du ein Monopol schaffen und so eine enorme Menge an Gold und Tourismus erzeugen“, so die Entwickler von Firaxis Games.

