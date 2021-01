Cyberpunk 2077: Verbesserte Framerate – Das Update 1.10 im Performance-Check

Mit dem Update 1.10 nahmen sich die Entwickler von CD Projekt unter anderem der instabilen Framerate von "Cyberpunk 2077" auf den Konsolen der alten Generation an. In wie weit nachgebessert werden konnte, verrät die aktuelle Performance-Analyse aus dem Hause Digital Foundry.

"Cyberpunk 2077" kämpft weiter mit technischen Problemen.

Vor wenigen Tagen bedachten die Entwickler von CD Projekt die Konsolen-Version des Rollenspiels „Cyberpunk 2077“ mit dem Update auf die Version 1.10.

Auch wenn der besagte Patch in den vergangenen Tagen vor allem mit dem kritischen „Down on the Street“-Bug für Gesprächsstoff sorgte, wurde mit dem Update 1.10 zumindest im technischen Bereich nachgebessert. Dies geht aus einer aktuellen Performance-Analyse von Digital Foundry hervor, in deren Rahmen der PS4- und der Xbox One-Version nach der Installation des neuen Updates auf den Zahn gefühlt wurde.

Performance weiterhin nicht zufriedenstellend

Wie die Redakteure von Digital Foundry berichten, arbeiteten die Macher von CD Projekt erfolgreich an einer Optimierung der Framerate und sorgten zumindest dafür, dass diese nicht mehr unter die Marke von 20FPS fällt. Vor allem die Momente, in denen die Bildwiederholungsrate auf 16FPS einbrechen konnte, gehören nach der Installation des Updates 1.10 der Vergangenheit an.

Zu früh sollten sich „Cyberpunk“-Spieler auf der Xbox One und der PlayStation 4 allerdings nicht freuen. Wie es weiter heißt, ist die Performance nämlich nach wie vor weit von dem technischen Standard entfernt, der für eine kostspielige Triple-A-Produktion eigentlich üblich sein sollte. Diesbezüglich habe CD Projekt also noch einiges an Arbeit vor sich.

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich. Umfangreiche technische Upgrades für die PlayStation 5 beziehungsweise die Xbox Series X/S befinden sich ebenfalls in Arbeit und sollen im Laufe dieses Jahres folgen.

