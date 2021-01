Microsoft: Bereitet laut Insider die Übernahme eines weiteren Publishers vor

Microsoft bereitet offenbar weitere Übernahmen vor.

Im September des vergangenen Jahres wirbelte Microsoft mit der Übernahme von Bethesda Softworks‘ Mutterkonzern Zenimax Media einiges an Staub auf.

Vor ein paar Tagen wies der Industrie-Insider und Journalist Brad Sams darauf hin, dass Microsoft und Firmen wie Google oder Amazon zukünftig mehr Übernahmen dieser Größenordnung in die Wege leiten könnten. „Es fließt gerade eine Menge Geld rund um Gaming-Firmen. Einige bekommen mehrere Gebote – ich bin mir nicht sicher, wann oder ob einige davon abgeschlossen werden. Doch die Bewertungen von Spielemarken steigen in die Höhe“, so Sams. Für frische Spekulationen sorgt aktuell ein weiterer bekannter Insider.

Wie „Xbox Ragna“ berichtet, soll Microsoft an der Übernahme eines weiteren Publishers interessiert sein. „Ich höre seit Monaten das Gleiche. Dass Microsoft einen anderen Publisher übernehmen will“, heißt es hierzu kurz und knapp. Für die Glaubwürdigkeit von „Xbox Ragna“ spricht die Tatsache, dass der Insider bereits Wochen vor der offiziellen Ankündigung der Übernahme von Zenimax Media andeutete, dass Microsoft einen großen Spiele-Entwickler ins Boot holen konnte.

Welcher Publisher dieses Mal vom Redmonder Software-Riesen übernommen werden soll, konnte oder wollte „Xbox Ragna“ nicht bestätigen. Da die Übernahme von Zenimax Media beziehungsweise Bethesda Softworks über einen Zeitraum von drei Jahren vorbereitet wurde, ist laut dem Insider wohl erst Ende 2021 oder Anfang 2022 mit der offiziellen Ankündigung der nächsten Übernahme zu rechnen.

Microsoft selbst äußert sich zu Spekulationen und Gerüchten dieser Art traditionell nicht.

I don't know who this guy is, but I've been hearing the same thing for months, that Microsoft wants to acquire another publisher, negotiations with bethesda lasted 3 years, as I've been pointing out, I believe the announcement will be at the end of 2021 or the beginning of 2022

— 👑 King Ragnar (@XboxRagnar) January 28, 2021