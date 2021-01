PS5: Weniger Unterstützung durch japanische Entwickler? Das sagt Platinum Games

Zuletzt musste sich Sony Interactive Entertainment den Vorwurf gefallen lassen, dass sich das Unternehmen zu sehr auf den Westen konzentriert und mit der PS5 an Unterstützung der japanischen Entwickler einbüßen könnte. In einem Interview verlor Atsushi Inaba, das Oberhaupt von Platinum Games, ein paar Worte über dieses Thema.

In den vergangenen Tagen erreichte uns bereits die Meldung, dass die PlayStation 5 in Japan einen verhaltenen Launch hinlegte und zusammen mit der PlayStation 4 2020 für einen Negativrekord sorgte.

Laut vereinzelten japanischen Analysten ist diese Entwicklung auf die Tatsache zurückzuführen, dass sich Sony Interactive Entertainment in der näheren Vergangenheit vor allem auf den westlichen Markt konzentrierte. Dies könnte laut japanischen Analysten unter anderem dazu führen, dass die PS5 in Nippon an Unterstützung einbüßt, da Entwickler und Publisher verstärkt auf die ungemein erfolgreiche Switch abwandern könnten.

Platinum Games erwartet keinen negativen Einfluss

Im Gespräch mit Videogames Chronicle ging Atsushi Inaba, der Präsident von Platinum Games, auf dieses Thema ein und wies darauf hin, dass sein Studio nicht damit rechnet, dass Sony Interactive Entertainments aktuelle Strategie negativen Einfluss auf die Unterstützung in Nippon hat – auch wenn japanische Unternehmen den Fokus auf den Westen missmutig zur Kenntnis nehmen könnten.

„Ich verstehe, dass die Konsolenindustrie in Japan nicht mehr das ist, was sie einmal, und wenn dies geschieht, werden sich die Prioritäten dieser großen Konsolenhersteller verändern. Das macht für mich absolut Sinn“, so Inaba.

„Für mich fühlt sich das nicht wie eine Sache zwischen Japan und den USA an – mein Stolz als Japaner ist nicht verletzt“, führte Inaba aus. „Es ist nur ein bisschen respektlos gegenüber den Spielekulturen, die seit Jahrzehnten als Teil des Lebens so vieler Menschen existieren. Ich habe das Gefühl, dass die PS5 das gestört hat, und ich weiß nicht, ob es sinnvoll war, das zu tun.“

Unter dem Strich habe man es bei Sony Interactive Entertainment jedoch mit einem global operierenden Unternehmen zu tun, das laut Inaba sowohl den Westen als auch Japan im Blick halten und je nach Entwicklung der Märkte seine Strategie überarbeiten beziehungsweise verändern muss.

