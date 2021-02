Instinction: Geistiger Nachfolger zu Dino Crisis angekündigt – Teaser & Details

Mit "Instinction" kündigten die Entwickler von Hashbane ihr neuestes Projekt an. Offiziellen Angaben zufolge haben wir es hier mit einem Survival-Shooter zu tun, der thematisch an "Dino Crisis" erinnern und das Genre durch moderne Mechaniken bereichern soll.

"Instinction" erscheint 2022.

Da Capcom nach wie vor wenig Interesse an einer Rückkehr der „Dino Crisis“-Marke zeigt, möchten die Entwickler von Hashbane in diese Lücke vorstoßen und kündigten mit „Instinction“ ihr neuestes Projekt an.

„Instinction“ versteht sich spielerisch als ein klassisches Survival-Horror-Abenteuer, das euch sowohl aus der First- als auch der Third-Person-Perspektive präsentiert wird. Wahlweise alleine oder kooperativ mit anderen Spielern schließt ihr euch einer Bergungsmannschaft an und erkundet abwechslungsreiche Terrains. Versprochen werden offene Grasebenen, Wälder oder weitläufige Strände.

Der Kampf gegen eine tödliche Natur

„Wenn sie die wahren Gründe für ihren Einsatz aufdecken, geraten sie in innere Selbstzweifel, die ihre Entschlossenheit und Beziehungen auf die Probe stellen und sie in die dunkelsten Winkel ihres Geistes treiben“, führen die Macher Hashbane zur Geschichte von „Instinction“ aus. Zu den spielerischen Stärken des Survival-Horror-Shooters sollen die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten gehören.

Zum Thema: Dino Crisis: Capcom Vancouver arbeitete an einem Comeback der Marke

Im Bereich der Waffen können beispielsweise zusätzliche Effekte freigeschaltet oder Skins aktiviert werden. Das Entwicklungsteam legt laut eigenen Angaben besonderen Wert auf die Nutzung von Technologien der nächsten Generation wie fortschrittliches Raytracing, DLSS 2.0, HDRI, stimmige Schatten, Reflexionen oder Umgebungsokklusion.

Auf der PlayStation 5 möchten die Macher von Hashbane sowohl das 3D-Sound-Feature als auch die verschiedenen Funktionen des DualSense-Controller unterstützen. „Instinction“ erscheint im dritten Quartal 2022 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

