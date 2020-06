Dino Crisis: Capcom Vancouver arbeitete an einem Comeback der Marke

In den vergangenen Jahren setzten sich die Fans immer wieder für einen neuen Ableger der „Dino Crisis“-Reihe ein – bisher leider vergebens.

Aktuellen Berichten zufolge wünschten sich allerdings nicht nur die Spieler ein Comeback der Serie. Wie aus einem frisch veröffentlichten Video von „Did You Know Gaming“ hervorgeht, wollten auch die Entwickler von Capcoms Niederlassung im kanadischen Vancouver die Serie zurückbringen und arbeiteten über einen Zeitraum von mehreren Monaten an einem entsprechenden Pitch.

Capcom Vancouver mittlerweile geschlossen

Leider erhielt das Projekt seinerzeit kein grünes Licht. Wie es weiter heißt, war das Comeback von „Dino Crisis“ nicht das einzige Projekt, an dem die Entwickler von Capcom Vancouver Interesse hatten. Zudem soll das Studio ein Spin-off zur „Resident Evil“-Reihe sowie einen 2D-Titel zu „Mega Man“ geplant haben. Doch auch diese Projekte wurden aus nicht näher genannten Gründen nie realisiert.

Capcoms Niederlassung in Vancouver, die aus Blue Castle Games hervorging, wurde im Jahr 2018 geschlossen. Zu den Projekten, für das das kanadische Studio verantwortlich zeichnete, gehörten „Dead Rising 2: Off the Record“, „Dead Rising 3“ und „Dead Rising 4“.

Ende des vergangenen Jahres erreichte uns die Meldung, dass sich Capcom dazu entschloss, die Markenrechte an der „Dino Crisis“-Marke zu erneuern. Ob wir es hier mit einer simplen Vorsichtsmaßnahme zu tun haben oder ob hinter dem Ganzen möglicherweise mehr steckt, wird die Zeit zeigen müssen.

