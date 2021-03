Hideo Kojima: Angeblich Horrorspiel abgelehnt – Stadia dementiert

Schon mit "Silent Hills" hatte Hideo Kojima kein großes Glück.

An Gerüchten über die Umtriebigkeiten von Hideo Kojima mangelte es in den vergangenen Jahren wahrlich nicht. Heute gesellte sich eine weitere Episode hinzu. So möchte die englischsprachige Publikation VGC erfahren haben, dass der „Death Stranding“-Schöpfer Pläne gehabt habe, zusammen mit Google Stadia an einem Spiel zu arbeiten.

Das Projekt von Kojima Productions war den Gerüchten zufolge als episodisches Horrorspiel angedacht. Und die nicht näher genannten Quellen deuteten darauf hin, dass das japanische Studio sehr daran interessiert war, im Bereich der Cloud-Games innovativ zu sein. Laut VGC wurde Kojimas Idee jedoch von Stadias Phil Harrison blockiert.

Schon im letzten Jahr erwähnt?

Spekulationen zufolge könnte es sich um das Spiel handeln, auf das sich Hideo Kojima im Mai 2020 bezog. Damals erzählte er einer japanischen Publikation, dass er zuvor die Absage eines „großes“ Projektes hinnehmen musste. „Ich bin ziemlich sauer, aber das ist die Spieleindustrie“, so seine damaligen Worte.

Die Story um das angeblich abgelehnte Horrorspiel von Hideo Kojima hat allerdings einen Haken. Zumindest offiziell weiß Google nichts davon. Nachdem VGC den Artikel online brachte, sorgte ein Stadia-Sprecher zügig für eine Klarstellung.

„Wir sprechen ständig mit Partnern in Situationen, die nicht zu einem Projekt oder gar einem Angebot führen. Das ist sehr häufig. Zu spekulieren, dass [die Gespräche von] zwei Parteien, die regelmäßig in dieser Branche miteinander kommunizieren, zu Angeboten oder anderem führen, ist unzutreffend“, so das Unternehmen.

Related Posts

Die Zukunft von Stadia wirft ohnehin Fragen auf. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass die Stadia Games & Entertainment-Studios geschlossen werden, sodass sich der Streaminganbieter künftig auf die Spiele externer Anbieter verlassen muss. Später folgte die Aussage, dass im Laufe dieses Jahres über 100 Spiele aus allen verfügbaren Genres in den Cloud-Gaming-Dienst integriert werden. Allzu große Namen befinden sich aber nicht darunter.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Google Stadia